Redmi Turbo 5/5 Pro hé lộ sử dụng chip hiệu năng cao, pin lên tới 9.000 mAh

Theo các báo cáo gần đây, Xiaomi đang phát triển dòng điện thoại Redmi Turbo thế hệ mới, bao gồm hai mẫu: Redmi Turbo 5 và Redmi Turbo 5 Pro. Leaker nổi tiếng Smart Pikachu đã tiết lộ rằng các mẫu Turbo 5 sẽ được trang bị chipset Dimensity.

Dòng Redmi Turbo 5 hứa hẹn sẽ có nhiều cải tiến đáng kể so với thế hệ trước, với khung kim loại và màn hình lớn có các góc bo tròn. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn có thể sử dụng chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra, trong khi phiên bản cao cấp hơn, có thể là Turbo 5 Pro Max, sẽ được trang bị chipset Dimensity 9500e, hiện vẫn chưa được công bố chính thức.

Ngoài ra, phiên bản Turbo 5 Pro có khả năng sẽ được trang bị cảm biến vân tay siêu âm tích hợp trong màn hình. Cả hai mẫu điện thoại đều được trang bị pin dung lượng lớn, lên tới 8.000 mAh, với khả năng hỗ trợ sạc nhanh 100W. Một số thông tin rò rỉ cho biết, phiên bản Pro có thể có dung lượng pin lên tới 9.000 mAh.

Cả Redmi Turbo 5 và Turbo 5 Pro sẽ sở hữu màn hình OLED LTPS 1.5K và được thiết kế với khả năng kháng nước, chống bụi đạt tiêu chuẩn IP68/69. Dự kiến, hai mẫu điện thoại này sẽ chính thức ra mắt vào tháng 1 năm sau.