iPhone Air và Galaxy S25 Edge siêu mỏng có tương lai hay không?

Trong một thời gian dài, xu hướng thiết kế điện thoại thông minh đã đi theo một mô hình đơn giản và dễ đoán. Một thương hiệu hàng đầu, điển hình là Apple, ban đầu, khi ra mắt một thiết kế mới thường sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội. Sau đó, hãng sẽ có được thành công thương mại và khiến các công ty khác học theo. Tuy nhiên, vào năm 2025, mô hình đó đã bị phá vỡ.

Galaxy S25 Edge và iPhone Air.

Samsung và Apple đều ra mắt điện thoại thông minh siêu mỏng nhưng sự quan tâm mạnh mẽ đã không theo kịp sự phản đối dữ dội ban đầu. Trên thực tế, Galaxy S25 Edge và iPhone Air đều có doanh số kém đến mức toàn bộ ngành công nghiệp đang cân nhắc lại việc sao chép chúng.

Smartphone siêu mỏng đã thất bại?

Đó là kết quả của một cuộc thăm dò mới đây do chuyên trang công nghệ Phone Arena thực hiện. Các chuyên gia đã phỏng vấn hàng nghìn người dùng về việc liệu điện thoại thông minh siêu mỏng có tương lai hay không, và phần lớn câu trả lời là tiêu cực. Tuy nhiên, hơn 46% người được hỏi vẫn nghĩ rằng những thiết bị này vẫn còn cơ hội.

Samsung đã cân nhắc lại việc ra mắt Galaxy S26 Edge do doanh số bán hàng của phiên bản tiền nhiệm quá tệ, Apple có thể trì hoãn iPhone Air 2 và các thương hiệu Trung Quốc đang tạm dừng phát triển các phiên bản kế nhiệm của mình. Đó chắc chắn không phải là một tương lai tươi sáng.

Tình hình của những chiếc điện thoại thông minh siêu mỏng hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao. Cả iPhone Air và Galaxy S25 Edge đều có rất nhiều điểm yếu, chủ yếu là về dung lượng pin. Chúng có ít camera hơn, chất lượng và hiệu năng thấp hơn, trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người thích thiết kế mỏng hơn.

Vẫn còn hy vọng cho smartphone siêu mỏng

Chúng ta đã thấy những thiết bị như Motorola Edge 70 và Huawei Mate 70 Air siêu mỏng đã giải quyết được một số vấn đề chính của các điện thoại Apple và Samsung siêu mỏng. Chúng cung cấp pin lớn hơn đáng kể và giá phải chăng hơn. Các chuyên gia dự đoán, các thương hiệu khác cũng sẽ làm theo với cách tiếp cận tương tự.

Tất nhiên, Apple và Samsung sẽ khó giảm giá cho smartphone siêu mỏng nhưng sẽ mang tới những cải tiến đáng kể. Pin lớn hơn, tản nhiệt được cải thiện và camera tốt hơn có thể khiến những smartphone siêu mỏng trong tương lai hấp dẫn hơn đối với nhiều người. Kết hợp với những cải tiến liên tục về hiệu suất năng lượng của bộ vi xử lý hiện đại, điều này có thể giúp các mẫu iPhone Air và Galaxy Edge kế nhiệm ít phải đánh đổi hơn.

Điện thoại siêu mỏng không cần phải là sản phẩm "bán chạy" nhất

Điều quan trọng nhất có lẽ là các mẫu smartphone siêu mỏng không cần phải "bán chạy" hơn các điện thoại Pro và Ultra. Việc bán được đủ số lượng để trang trải chi phí phát triển và tự hào về thiết kế đột phá đã là đủ đối với bất kỳ nhà sản xuất nào. Điều đó cũng đúng đối với Apple và Samsung.

"Nhà Táo" đã giữ lại iPhone Mini và iPhone Plus trong nhiều năm trước khi "khai tử" chúng. Mặt khác, Samsung cũng có một danh mục thiết bị khổng lồ, bao gồm mọi mức giá và thông số kỹ thuật. Giới chuyên gia hy vọng, cả hai thương hiệu lớn sẽ tiếp tục mang đến cơ hội cho dòng điện thoại này. Trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ hội sử dụng những chiếc điện thoại siêu mỏng - chỉ dày 5 mm.