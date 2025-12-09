Liên Quân Mobile: 11 tướng vừa thay đổi sức mạnh, Florentino không còn khỏe như xưa

Lindis

Đợt chỉnh sửa trước chưa giúp Lindis đạt tới kỳ vọng nên lần này Garena đã tăng thêm sát thương chiêu cuối để nâng sức mạnh giai đoạn đầu trận.

Chiêu 3 – Sát thương: 150 +50/cấp chiêu +0.65 công vật lý (STVL) ⟶ 200 +100/cấp chiêu +0.65 công vật lý (STVL).

Ormarr

Ormarr là một trong những “lão tướng” được bình chọn tăng sức mạnh. Lần này, tướng được tăng sát thương đòn đánh cường hóa từ chiêu 1 đồng thời điều chỉnh hồi chiêu chiêu 2.

Chiêu 1 – Sát thương đòn đánh thường cường hóa: 150 +30/cấp chiêu +1.2 công vật lý (STVL) ⟶ 180 +36/cấp chiêu +1.25 công vật lý (STVL).

Chiêu 2 – Thời gian hồi chiêu: 5 giây cố định ⟶ 5s −0.2s/cấp chiêu.

Lumburr

Nhà phát triển cho rằng khả năng khống chế của Lumburr là không phải bàn cãi nhưng khả năng bảo kê đồng đội lại hơi thiếu. Vì vậy, lần này đã tăng sức mạnh phòng thủ từ nội tại và hiệu quả làm yếu của chiêu 2.

Nội tại – Giáp vật lý: 60 +10/cấp tướng ⟶ 100 +10/cấp tướng.

Nội tại – Giáp phép: 40 +8/cấp tướng ⟶ 100 +10/cấp tướng.

Chiêu 2 – Hiệu quả suy nhược: 20% cố định ⟶ 20% +2%/cấp chiêu.

Erin

Tầm bắn thiết lập cho xạ thủ sẽ dựa trên sự cơ động của họ. Nhưng trong thực chiến, tính cơ động của Erin thấp hơn so với dự kiến. Vì vậy, tầm bắn của cô ấy trở nên cực kỳ nguy hiểm. Do đó, Garena đã điều chỉnh tầm bắn để phù hợp hơn với vị trí xạ thủ.

Tầm đánh thường: 700 ⟶ 725.

Đòn đánh thường cường hóa – Sát thương: 40 +3/cấp tướng +0.3 công phép +1.2 công vật lý (STVL) ⟶ 70 +10/cấp tướng +0.35 công phép +1.2 công vật lý (STVL).

Lữ Bố

Lữ Bố mang lại cảm giác của một đấu sĩ “cận chiến tầm trung” có tầm đánh nhỉnh hơn đấu sĩ cận chiến truyền thống. Tuy vậy, độ cơ động hiện tại vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng này. Vì vậy, lần này đã tăng thêm một phần cơ động.

Chiêu 1 – Tầm lướt: 325 ⟶ 350.

Chiêu 2 – Sát thương: 250 +50/cấp chiêu +1.0 công vật lý (STVL) ⟶ 250 +50/cấp chiêu +1.2 công vật lý (STVL).

Chaugnar

Sức uy hiếp từ chiêu 2 của Chaugnar đã giảm đi khá nhiều sau các lần chỉnh sửa trước. Lần này, Garena tăng lại khả năng giảm sát thương và sát thương gây ra, để giúp Chaugnar đáng gờm hơn khi lao vào giao tranh.

Chiêu 2 – Giảm sát thương mỗi tầng: 3.5% ⟶ 5%.

Chiêu 2 – Sát thương cơ bản: 200 +50/cấp chiêu +0.2 công phép (ST phép) ⟶ 250 +50/cấp chiêu +0.4 công phép (ST phép).

Chiêu 2 – Sát thương mỗi tầng cộng dồn: 100 +25/cấp chiêu +0.1 công phép (ST phép) ⟶ 125 +25/cấp chiêu +0.2 công phép (ST phép).

Quillen

Những điều chỉnh trước đây dành cho Quillen chưa đạt hiệu quả như mong đợi, nên Garena luôn rất thận trọng khi tác động vào lượng sát thương của tướng này nhằm giữ nguyên thời gian hạ gục đối thủ vốn đã rất ngắn. Tuy nhiên, đôi khi quá thận trọng cũng không phải điều tốt, vì vậy lần này họ tiếp tục tăng nhẹ chỉ số để quan sát xem Quillen thể hiện ra sao trong thời gian tới. Ngoài ra, hiệu ứng trong trạng thái tàng hình của vị tướng này cũng được tối ưu theo.

Chiêu 1 – Sát thương: 150 +20/cấp chiêu +0.5 công vật lý cộng thêm (STVL) ⟶ 150 +30/cấp chiêu +0.65 công vật lý cộng thêm (STVL).

Chiêu 3 – Hồi phục: 150 +75/cấp chiêu +0.25 công vật lý cộng thêm (STVL) ⟶ 180 +90/cấp chiêu +0.3 công vật lý cộng thêm (STVL).

Aya

Sức mạnh tổng thể của Aya hiện vẫn còn thiếu một chút. Lần này, Garena đã tăng tần suất tạo lá chắn của chiêu 2 để giúp cô bảo vệ đồng đội tốt hơn.

Chiêu 2 – Lá chắn cơ bản: 680 +120/cấp chiêu +0.8 công phép (ST phép) +8% máu cộng thêm ⟶ 700 +140/cấp chiêu +0.85 công phép (ST phép) +8% máu cộng thêm.

Chiêu 2 – Thời gian hồi chiêu: 12 giây cố định ⟶ 12 −0.4/cấp chiêu giây.

Edras

Sau lần chỉnh sửa trước, sức mạnh tổng thể của Edras đã có cải thiện nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng. Lần này, Edras được tiếp tục tăng chỉ số, tập trung vào chiêu 2 ở cả trạng thái Hắc Ám và trạng thái Quang Minh.

Trạng thái Hắc Ám – Chiêu 2:

- Sát thương cơ bản: 280 +50/cấp chiêu +0.8 công vật lý (STVL) ⟶ 300 +60/cấp chiêu +1.2 công vật lý (STVL).

- Sát thương cộng thêm: 100 +20/cấp chiêu ⟶ 120 +24/cấp chiêu +0.4 công vật lý cộng thêm (STVL).

- Hồi phục: 100 +20/cấp chiêu +2% máu cộng thêm ⟶ 150 +30/cấp chiêu +3% máu cộng thêm.

Trạng thái Quang Minh – Chiêu 2:

- Sát thương cơ bản: 150 +30/cấp chiêu +1.8 công vật lý (STVL) ⟶ 200 +40/cấp chiêu +2.0 công vật lý (STVL)

- Hồi phục: 125 +25/cấp chiêu +2% máu cộng thêm ⟶ 150 +30/cấp chiêu +3% máu cộng thêm

Toro

Toro trong phiên bản hiện tại có khả năng giảm sát thương quá cao cộng với kháng hiệu ứng. Điều này khiến hắn gần như là “không ngán ai”. Lần này, nhà phát triển đã thu hồi bớt lượng giảm sát thương.

Nội tại – Giảm sát thương: 30% → 25%.

Florentino

Florentino vừa được giảm sát thương chuẩn để mang lại trải nghiệm đối đầu công bằng hơn cho tất cả người chơi. Ví dụ: Với 700 công vật lý, trước đây mỗi lần gây sát thương sẽ gây 700 × 0,01 = 7% máu tối đa sát thương chuẩn, giờ còn 6,3%.

Chiêu 2 – Sát thương theo máu tối đa của mục tiêu: (0.01 công vật lý (STVL))% ⟶ (0.009 công vật lý (STVL))%.