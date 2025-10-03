Galaxy S25 Edge ế ẩm, Samsung buộc phải tính lại chiến lược

Để khắc phục tình hình này, Samsung có thể sẽ đưa phiên bản Plus trở lại trong dòng Galaxy S26 sắp tới, trái ngược với các tin đồn khai tử trước đó.

Galaxy S25 Edge không có doanh số như kỳ vọng của Samsung.

Quay trở lại vào đầu năm, Galaxy S25 Edge đã được ra mắt như là một phần trong bộ tứ smartphone hàng đầu của Samsung, bao gồm Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra. Sau đó, một số thông tin cho biết Samsung đã xem xét việc loại bỏ phiên bản Plus trong dòng Galaxy S26 và đổi tên phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn thành Galaxy S26 Pro, tạo thành bộ ba thiết bị mới gồm Pro, Edge và Ultra.

Sự cạnh tranh trong phân khúc điện thoại mỏng nhẹ đã gia tăng với sự ra mắt của iPhone Air. Tuy nhiên, báo cáo từ The Elec cho biết doanh số của Galaxy S25 Edge không khả quan, buộc Samsung phải xem xét lại chiến lược cho dòng Galaxy S26 và có thể đưa Galaxy S26 Plus trở lại.

Điều này có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Samsung mà còn với toàn ngành công nghệ, vì nó có thể ảnh hưởng đến xu hướng tiêu dùng. Không chỉ Samsung và Apple, nhiều thương hiệu khác dự kiến sẽ tham gia trong năm tới. Tuy nhiên, nếu người dùng không hài lòng với Galaxy S25 Edge, câu hỏi đặt ra là liệu điện thoại mỏng nhẹ có thực sự là tương lai hay chỉ là một xu hướng nhất thời.

Galaxy S26 Plus có thể bán chạy hơn cả Galaxy S25 Edge?

Tình hình này có thể gây khó khăn cho Apple và dòng iPhone Air của họ, mặc dù vẫn cần thêm thời gian để đánh giá doanh số thực tế. Nếu các mẫu Galaxy S26 Pro, S26 Plus và S26 Ultra bán chạy hơn mẫu Edge trong năm tới, các thương hiệu khác có thể sẽ không phát triển các mẫu mỏng hơn.

Nếu không có phiên bản Plus, người dùng sẽ phải lựa chọn giữa phiên bản Ultra (giá cao hơn) hoặc Pro (giá thấp hơn nhưng tính năng ít hơn). Phiên bản Plus được xem là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu điện thoại với mức giá hợp lý và tính năng nâng cao.

Dòng Galaxy S26 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1 hoặc tháng 2/2026, và đó là thời điểm để xem liệu Galaxy S26 Plus có thực sự xuất hiện hay không.