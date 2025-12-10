Google ấn định ngày "phục thù" Apple với kính AI thế hệ mới

Sau gần một thập kỷ "án binh bất động" kể từ dự án Google Glass gây tranh cãi, Google vừa chính thức xác nhận kế hoạch quay trở lại thị trường kính thông minh tiêu dùng. Trong một thông báo chung vào thứ Hai, thương hiệu kính mắt Warby Parker và Google đã ấn định năm 2026 là thời điểm ra mắt dòng kính AI thế hệ mới, đánh dấu lời tuyên chiến trực diện với các đối thủ sừng sỏ như Meta và Apple.

Kính thông minh chạy trên AI của Google sắp ra mắt.

Thông tin này được công bố tại sự kiện "The Android Show | XR Edition", chấm dứt mọi đồn đoán về lộ trình của gã khổng lồ tìm kiếm. Điểm khác biệt lớn nhất trong chiến lược lần này của Google là việc lựa chọn đối tác đồng hành. Thay vì tự mình làm tất cả, Google dựa vào hệ sinh thái đối tác gồm Samsung, thương hiệu xa xỉ Gentle Monster và đặc biệt là Warby Parker.

Mục tiêu của hãng rất rõ ràng, là xóa bỏ hình ảnh cồng kềnh, kỳ quặc của các thiết bị AR truyền thống. Warby Parker cam kết tạo ra những chiếc kính "mà người dùng thực sự muốn đeo cả ngày" – nhẹ nhàng, thời trang và không khác biệt so với kính mắt thông thường.

Google không chỉ tung ra một sản phẩm đơn lẻ. Sáng kiến này bao gồm hai dòng thiết bị riêng biệt để phục vụ các nhu cầu khác nhau:

- Kính AI (AI Glasses): Tập trung vào trải nghiệm "không màn hình". Thiết bị sẽ hoạt động như một trợ lý thông minh với loa, micro và camera, cạnh tranh trực tiếp với dòng Ray-Ban của Meta.

- Kính hiển thị AI (Display AI Glasses): Cao cấp hơn với màn hình tích hợp ngay trong tròng kính (HUD), cung cấp thông tin dẫn đường, dịch thuật và thông báo theo thời gian thực một cách riêng tư.

Vũ khí bí mật của Google nằm ở phần mềm. Các thiết bị mới sẽ chạy trên nền tảng hệ sinh thái Android XR và được tích hợp sâu mô hình ngôn ngữ lớn Gemini. Điều này cho phép kính có khả năng tương tác đa phương thức như nhìn, nghe, hiểu bối cảnh môi trường xung quanh và phản hồi tự nhiên như một con người.

Sức mạnh của kính AI Google dựa trên Gemini.

Động thái của Google đến vào thời điểm thị trường thiết bị đeo đang "nóng" hơn bao giờ hết. Meta đang thắng thế ở phân khúc phổ thông với kính Ray-Ban và kính thực tế ảo Quest, trong khi Apple chiếm lĩnh phân khúc siêu cao cấp với Vision Pro.

Google đang chọn con đường "trung đạo" khi muốn mang lại trí thông minh nhân tạo cao cấp nhưng loại bỏ sự cồng kềnh của kính thực tế ảo (VR/MR). Nếu ra mắt đúng tiến độ vào năm 2026, đây sẽ là cuộc tái xuất quan trọng nhất của Google, hứa hẹn thay đổi cách con người tương tác với thế giới số mà không cần cúi mặt vào màn hình điện thoại.