K+ cay đắng “rời sân” và lời cảnh báo đến thị trường truyền hình trả tiền

Ngày 8/12, Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) đã phát đi bản thông báo với nội dung: “Kể từ ngày 1/1/2026, chúng tôi sẽ dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ tại Việt Nam. Quý khách dùng đầu thu và chảo K+ vẫn có thể xem 10 kênh của VTV và các kênh truyền hình địa phương khác phát miễn phí trên vệ tinh. Để đảm bảo quyền lợi cho Quý khách, các thuê bao đã trả phí còn thời hạn sau ngày 31/12/2025 có thể yêu cầu hoàn tiền tại website: https://hoantien.kplus.vn và muộn nhất vào ngày 31/12/2025. Chúng tôi sẽ hoàn tất xác nhận và thanh toán trong tháng 1/2026.

Đội ngũ CSKH của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách qua số hotline 1900 1592, và tiếp tục hỗ trợ đến hết ngày 31/1/2026”.

Bản thông báo này còn chia sẻ: “Hơn 16 năm qua, K+ đã trở thành một phần ký ức đẹp trong lòng người dân Việt Nam. Có biết bao người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi khác nhau đã cùng chúng tôi đón xem những trận đấu Ngoại hạng Anh đỉnh cao, trải qua những khoảnh khắc thăng hoa và bùng nổ của thể thao, hay những giây phút giải trí, đắm chìm cảm xúc trong thế giới phim ảnh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý khách, những người đã tin yêu, đồng hành và trở thành một phần không thể thiếu của đại gia đình K+. Những ký ức về các trận cầu đỉnh cao, những thời khắc huy hoàng đó sẽ luôn là niềm tự hào của chúng tôi, là di sản quý giá không thể phai mờ”.

VSTV đã phát đi thông báo kể từ ngày 1/1/2026, K+ sẽ dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam.

Đặt tất cả vào Ngoại hạng Anh nhưng không xây được hệ sinh thái

K+ ngay từ ngày đầu thành lập đã định vị mình như “nhà của Ngoại hạng Anh”, dựa gần như tuyệt đối vào bản quyền giải bóng đá đắt đỏ nhất hành tinh để thu hút và giữ chân người dùng. Trong hơn một thập kỷ, chiến lược này ít nhiều hiệu quả, nhưng nó cũng trở thành “điểm mù” khiến doanh nghiệp thiếu linh hoạt khi thị trường đổi thay. Bài toán lớn nhất của K+ là mô hình kinh doanh quá phụ thuộc vào gói thuê bao truyền hình vệ tinh truyền thống, vốn bị bó buộc bởi thiết bị cố định, quy trình lắp đặt, phí duy trì và trải nghiệm không linh hoạt. Khi thị trường chuyển mạnh sang OTT, người dùng chuyển từ “xem thụ động” sang “xem theo nhu cầu”, K+ không theo kịp tốc độ thay đổi này. Nỗ lực đưa nội dung lên ứng dụng di động diễn ra muộn, thiếu tính đột phá và không giải quyết được hạn chế cốt lõi: mô hình định giá không cạnh tranh và trải nghiệm người dùng không đủ mượt mà.

Sai lầm chiến lược thứ hai đến từ việc K+ không phát triển một hệ sinh thái nội dung đủ mạnh để giảm phụ thuộc vào Ngoại hạng Anh. Trong khi các nền tảng như FPT Play, VieON, Netflix liên tục đầu tư vào phim, chương trình giải trí, nội dung độc quyền và hợp tác sản xuất, K+ vẫn xoay quanh bóng đá là chính và chỉ đầu tư rất hạn chế vào nội dung tự sản xuất. Tập người dùng vốn đa dạng dần bị thu hẹp lại thành nhóm “fan bóng đá”, mà ngay cả nhóm trung thành này cũng đang thay đổi thói quen tiêu thụ. Khi thế hệ trẻ không còn xem bóng đá qua TV truyền thống mà chuyển sang nền tảng trực tuyến, K+ chậm rãi trong việc tái định vị mình như một nền tảng số thực thụ. Việc doanh nghiệp không đa dạng hóa nguồn doanh thu khiến áp lực tài chính ngày càng phình to, đặc biệt khi chi phí bản quyền Ngoại hạng Anh liên tục leo thang. Mô hình cũ dựa vào thu phí thuê bao trở nên lạc hậu khi người dùng có quá nhiều lựa chọn linh hoạt và rẻ hơn.

Nghiêm trọng hơn, K+ mắc thêm một sai lầm chiến lược: giữ tư duy độc quyền quá lâu. Việc nắm toàn bộ bản quyền Premier League trong nhiều năm giúp K+ tạo lợi thế cạnh tranh, nhưng đồng thời cô lập chính họ khỏi khả năng mở rộng thị trường. Thay vì triển khai mô hình phân phối rộng rãi hơn qua đối tác để tăng doanh thu, giảm rủi ro và mở rộng độ phủ, K+ tiếp tục duy trì cách tiếp cận “khóa nội dung trong một hệ sinh thái nhỏ”. Khi thị trường thay đổi, mô hình độc quyền không giúp họ tăng trưởng mà trở thành rào cản khiến doanh nghiệp khó tiếp cận người dùng mới.

Vấn nạn vi phạm bản quyền đẩy K+ vào hố thẳm

Nếu những sai lầm chiến lược khiến K+ chậm chân trong cuộc đua chuyển đổi số, thì vấn nạn vi phạm bản quyền mới là đòn đánh trực diện vào lợi nhuận và khả năng tồn tại của doanh nghiệp. Trong nhiều năm, bóng đá Ngoại hạng Anh bị phát lậu tràn lan trên mạng xã hội, website lậu, ứng dụng IPTV lậu, thậm chí cả trên các nền tảng xuyên biên giới. Một trận đấu có thể được phát lậu hàng trăm luồng, miễn phí, độ trễ thấp, dễ tiếp cận, trong khi người dùng phải trả phí cao để xem bản quyền trên K+. Khoảng cách giữa “miễn phí” và “hợp pháp trả phí” lớn đến mức không còn là vấn đề ý thức, mà trở thành lựa chọn kinh tế của phần đông khán giả.

K+ là nạn nhân trực tiếp của tình trạng này. Với một thị trường gần 100 triệu dân nhưng số lượng thuê bao trả tiền để xem bóng đá bản quyền chỉ dao động ở mức vài trăm nghìn, mô hình kinh doanh đơn thuần dựa vào phí thuê bao không thể cân bằng chi phí bản quyền vốn đã ở mức hàng chục triệu USD mỗi mùa. Trong khi đó, các nền tảng lậu không chịu bất kỳ chi phí nào, khai thác nội dung K+ mua với giá cao và hưởng lợi từ quảng cáo trái phép. Nhiều đường dây phát lậu còn sử dụng công nghệ relay, vượt qua biện pháp chống sao chép và truyền tín hiệu đến hàng triệu người.

Dù K+ liên tục đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý và đưa ra các giải pháp kỹ thuật, tình trạng này gần như không giảm. Có những vòng đấu Premier League mà lượng người xem trên các nền tảng lậu cao gấp nhiều lần lượng người xem trả phí. Điều này tạo ra vòng luẩn quẩn: doanh nghiệp bỏ tiền mua bản quyền nhưng không thể thu lại từ người dùng, dẫn đến áp lực tài chính, buộc phải tăng giá, mà giá tăng lại càng đẩy người dùng sang lậu. Trong khi đó, thị trường quảng cáo truyền hình thu hẹp khiến nguồn thu bổ sung từ thương hiệu cũng không đủ bù đắp.

Vi phạm bản quyền vì thế không chỉ làm mất doanh thu của K+ mà còn làm “méo mó” toàn bộ thị trường truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Khi người xem quen với việc “xem miễn phí”, mọi mô hình kinh doanh dựa trên bản quyền đều trở nên bấp bênh. Môi trường như vậy không tạo ra động lực để các doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nội dung chất lượng, khiến cả thị trường rơi vào vòng trì trệ. K+ sụp đổ không phải vì nội dung kém, mà vì họ không thể chiến thắng trong cuộc chiến kinh tế với những mô hình phi pháp không phải chịu bất kỳ chi phí nào.

K+ thất bại trong kỷ nguyên OTT

Khi các nền tảng OTT trỗi dậy, thị trường bước sang giai đoạn mới mà K+ không kịp thích ứng. Người dùng ngày nay không muốn bị ràng buộc bởi đầu thu, gói dài hạn, phí lắp đặt hay lịch phát sóng cố định. Họ muốn xem trên điện thoại, máy tính bảng, Smart TV, xem lại bất cứ lúc nào, tua nhanh, tua chậm, và truy cập nhiều nội dung trong cùng một gói cước giá mềm. Những điều này K+ chậm cung cấp hoặc cung cấp trong trạng thái bị động. Ứng dụng K+ vẫn tồn tại nhưng không thể cạnh tranh về trải nghiệm, tốc độ, giá linh hoạt hay độ phong phú nội dung với những đối thủ như FPT Play hoặc VieON.

Chính trong giai đoạn thị trường thay đổi nhanh nhất, K+ lại dành phần lớn nguồn lực cho việc duy trì mô hình vệ tinh, một mô hình vốn đã chạm ngưỡng tăng trưởng. Thay vì tái cấu trúc mạnh mẽ để chuyển sang nền tảng số, doanh nghiệp tiếp tục đặt niềm tin vào giá trị độc quyền của bóng đá. Nhưng khi nội dung bị phát lậu ở khắp nơi và người dùng không còn trung thành với một kênh độc quyền, lợi thế lớn nhất của họ cũng trở nên vô nghĩa.

Sự ra đi của K+ không đơn giản là sự thất bại của một thương hiệu truyền hình vệ tinh, mà là thất bại trong việc nắm bắt quy luật vận động của thị trường nội dung số. Một thương hiệu có trong tay tài sản nội dung giá trị nhất nhưng lại không thể chuyển đổi nó thành hệ sinh thái bền vững, không bảo vệ được giá trị trước nạn vi phạm bản quyền và không theo kịp hành vi tiêu dùng mới, sẽ khó có cơ hội sống sót.

Sự sụp đổ của K+ vì thế mang tính cảnh báo cho toàn ngành truyền hình trả tiền. Nội dung, dù đắt giá đến đâu, cũng không đủ để cứu một mô hình kinh doanh nếu thiếu đổi mới. Thị trường bản quyền Việt Nam chỉ có thể phát triển khi hành vi xem lậu được kiểm soát và các nhà cung cấp dịch vụ biết cách tạo ra giá trị vượt lên trên một trận bóng đá: đó là trải nghiệm, là sự tiện lợi, là mô hình linh hoạt, là hệ sinh thái nội dung đa dạng. K+ bước ra khỏi thị trường trong tiếc nuối, nhưng di sản mà họ để lại cả thành công lẫn thất bại sẽ còn ảnh hưởng lâu dài đến cách ngành truyền hình Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên số.