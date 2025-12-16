Lý do Samsung quay lưng với iPhone triển vọng nhất của Apple

Theo một báo cáo gần đây, Samsung có thể sẽ rút lui khỏi lĩnh vực sản xuất màn hình cho mẫu iPhone này, tạo điều kiện cho LG Display chiếm lĩnh đối tác cung cấp.

iPhone 20 Pro sẽ là mẫu đáng xem nhất vào năm 2027.

Các chuyên gia cho biết, Apple có thể sẽ bỏ qua mẫu iPhone 19 và trực tiếp ra mắt iPhone 20 Pro. Mẫu điện thoại này hứa hẹn sẽ loại bỏ hoàn toàn các yếu tố gây xao nhãng trên màn hình như tai thỏ, Dynamic Island hay lỗ khoét, nhằm mang đến một màn hình hoàn hảo. Tất cả các thành phần sẽ được chuyển xuống phía dưới màn hình.

Apple cũng dự định sẽ tiến xa hơn nữa với thiết kế của iPhone 20 Pro. Tương tự như các mẫu điện thoại Edge trước đây của Samsung, iPhone Pro mới sẽ có màn hình liền mạch với các cạnh của khung máy, không chỉ ở hai bên mà còn ở cả bốn cạnh, tạo ra một trải nghiệm hình ảnh toàn diện khi nhìn từ phía trước.

Samsung thận trọng, LG Display đầu tư mạnh mẽ

Mặc dù Samsung Display đã có một lịch sử lâu dài trong việc cung cấp màn hình chất lượng cao cho các sản phẩm của Apple, công ty hiện đang tỏ ra thận trọng với mẫu điện thoại mới. Có thông tin cho rằng Samsung không mặn mà với việc sản xuất màn hình cho iPhone 20 Pro, hoặc đang tiến hành các cuộc đàm phán kín.

Ngược lại, LG Display đang tích cực đầu tư vào công nghệ sản xuất màn hình độc đáo mà Apple yêu cầu cho năm 2027. Trong khi Samsung do dự, LG Display đang nỗ lực giành lấy thị phần trong dịp kỷ niệm 20 năm này.

Nhưng Samsung không phải là nhà cung cấp màn hình cho iPhone 20 Pro.

Samsung có thể đang gặp khó khăn

Có hai lý do có thể giải thích cho sự thận trọng của Samsung Display. Thứ nhất, Apple đã chọn Samsung làm nhà cung cấp độc quyền cho màn hình của mẫu iPhone gập sắp ra mắt, điều có thể khiến Samsung không có đủ thời gian và nguồn lực cho một dự án lớn khác.

Thứ hai, Samsung có thể nghi ngờ rằng iPhone 20 Pro sẽ không kịp hoàn thiện đúng thời hạn, khi Apple dự định di chuyển cả camera selfie và cảm biến Face ID xuống dưới màn hình. Samsung đã có kinh nghiệm trong việc này nhưng đã chọn thiết kế màn hình đục lỗ cho Galaxy Z Fold7 năm nay.

Samsung có thể đang chờ xem liệu Apple có từ bỏ kế hoạch iPhone đột phá hay không trước khi quyết định đầu tư thời gian và nguồn lực vào dự án này.