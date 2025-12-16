Apple và Samsung đang bỏ lỡ xu hướng thịnh hành này trên smartphone

Thực tế, smartphone “ôm mộng” thay thế máy ảnh DSLR không phải là câu chuyện mới. Trong nhiều năm qua, các hãng liên tục nâng độ phân giải cảm biến, tăng số camera và đẩy mạnh thuật toán xử lý hình ảnh.

Tuy nhiên, gần đây thị trường đang chứng kiến một làn sóng mới, đó là việc sử dụng ống kính tele gắn ngoài để mở rộng khả năng chụp ảnh của điện thoại. Năm ngoái, Vivo X200 Ultra đã gây chú ý khi ra mắt bộ Photography Kit chuyên dụng.

Ảnh minh họa.

Năm nay, Oppo Find X9 Pro bổ sung bộ Teleconverter tùy chọn, Vivo X300 Pro đưa Photography Kit ra thị trường quốc tế. Những động thái này cho thấy một tín hiệu rõ ràng: ống kính quang học lớn vẫn giữ vai trò không thể thay thế.

Trong hơn một thập kỷ qua, thuật toán nhiếp ảnh đã giúp smartphone vượt qua những giới hạn vật lý. Các thuật toán như Super Res Zoom của Google hay Space Zoom của Samsung cho phép tái tạo chi tiết từ những cảm biến rất nhỏ. Ảnh chụp ban đêm sáng hơn, ảnh zoom rõ hơn và video ổn định hơn là những thành quả không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, dù AI có tiến xa đến đâu, nguyên lý cơ bản của nhiếp ảnh vẫn không thay đổi: càng thu được nhiều ánh sáng, hình ảnh càng có chất lượng cao. Đây chính là lý do các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và người chơi ảnh lâu năm vẫn ưu tiên máy ảnh chuyên dụng khi cần tác nghiệp nghiêm túc, dù smartphone ngày càng tiện lợi.

Oppo Find X9 Pro cùng loạt phụ kiện tương thích.

Các bộ tele gắn ngoài được xem như một “cây cầu” nối giữa hai thế giới. Với Vivo X300 Pro, bộ Photography Kit đi kèm một ốp lưng đặc biệt, có cơ chế gắn nhanh ống kính tele tiêu cự tương đương 200 mm. Khi lắp đầy đủ, chiếc điện thoại mang lại cảm giác rất giống một chiếc máy ảnh thực thụ, cả về trọng lượng lẫn cách sử dụng. Khi không cần ống kính, người dùng phải tháo ra vì nó sẽ che khuất camera chính và camera góc siêu rộng. Dù vậy, ống kính dạng ống mỏng vẫn gọn gàng hơn nhiều so với ống kính máy ảnh truyền thống, khó bỏ vừa túi áo.

Điều thú vị là toàn bộ quá trình tháo nắp bảo vệ, gắn ống kính và canh khung hình mang lại cảm giác rất “đời”, giống hệt trải nghiệm nhiếp ảnh truyền thống. Người dùng phải quan sát cảnh vật, căn chỉnh bố cục và chấp nhận rằng khoảnh khắc có thể trôi qua trong lúc chuẩn bị. Chính sự bất tiện đó lại khiến nhiều người cảm thấy phấn khích bởi nó tạo ra mối liên kết thực sự giữa người chụp và bức ảnh, thay vì chỉ giơ máy lên và nhấn nút.

Ảnh minh họa.

Về mặt kỹ thuật, lợi ích của teleconverter là khá rõ ràng. Các ống kính này mở rộng tiêu cự lên mức tương đương 200 đến 230 mm, tương đương khoảng 8x đến gần 10x zoom trên smartphone. Khác với zoom số hay zoom AI, hình ảnh thu được từ ống kính thật có chi tiết tự nhiên hơn và ít bị “vẽ lại”. Trải nghiệm thực tế cho thấy khi gắn ống tele, smartphone thường giảm bớt mức can thiệp của AI, trả lại hình ảnh chân thực hơn, đặc biệt ở các vùng chi tiết nhỏ.

Không chỉ zoom xa, ống tele còn mở ra những cách chụp mới. Chân dung ở tiêu cự dài giúp tách chủ thể mạnh, tạo cảm giác nén không gian và chiều sâu rõ rệt. Dù không phải ai cũng thích chụp chân dung ở mức zoom 8x, việc bị giới hạn góc nhìn lại vô tình khơi gợi sự sáng tạo.

Nhiếp ảnh đường phố cũng là một sân chơi lý tưởng, nơi góc nhìn hẹp giúp tập trung vào nhân vật, tạo cảm giác hoài niệm và bí ẩn. Trong các sự kiện như hòa nhạc hay thể thao, ống kính thật cũng cho chất lượng video ổn định và tự nhiên hơn so với zoom kỹ thuật số.

Ảnh minh họa.

Dù vậy, đây khó có thể là tương lai của nhiếp ảnh smartphone đại chúng. Những bộ ống kính gắn ngoài rõ ràng hấp dẫn với người mê nhiếp ảnh và giới đam mê công nghệ nhưng không phù hợp với số đông. Thị trường lớn luôn ưu tiên sự đơn giản, nhanh gọn và dễ sử dụng. Phần lớn người dùng không quan tâm đến việc thay ống kính hay kiểm soát bokeh, họ chỉ muốn một bức ảnh đẹp ngay lập tức.

Chính vì thế, Apple, Samsung và Google vẫn kiên định với con đường nhiếp ảnh tính toán. Họ tập trung tối ưu phần mềm để tạo ra ảnh đẹp nhất từ một thiết bị mỏng nhẹ, không cần phụ kiện rườm rà. Trong kỷ nguyên mà AI thậm chí có thể “tái tạo” bức ảnh từ dữ liệu sẵn có, câu hỏi quan trọng không còn là ảnh có chân thực tuyệt đối hay không mà là liệu nó có đáp ứng đúng điều người dùng mong muốn hay không. Và với số đông, sự tiện lợi vẫn là yếu tố quyết định.