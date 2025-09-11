Nên mua iPhone 17 Pro Max lớn nhất hay iPhone Air siêu mỏng?

Dòng iPhone 17 cuối cùng cũng chính thức ra mắt và năm nay, dòng sản phẩm này có thêm một thành viên mới đầy thú vị - iPhone Air. Sau khi Samsung ra mắt Galaxy S25 Edge, Apple cũng đã nhảy vào xu hướng điện thoại thông minh mỏng.

iPhone Air (trái) và iPhone 17 Pro Max (phải).

Liệu mọi người có thực sự muốn sở hữu những chiếc điện thoại siêu mỏng này hay muốn chọn một chiếc điện thoại thông thường hơn, chẳng hạn như iPhone 17 Pro Max?

Một mặt, chúng ta có thiết kế siêu mỏng và thời trang, mặt khác - công chúng có một mẫu điện thoại mạnh mẽ nhất. Hãy cùng xem điểm mạnh và điểm yếu của cả hai.

Thiết kế và Kích thước

Apple không chỉ được kỳ vọng sẽ tạo ra một thay đổi lớn về thiết kế với dòng iPhone 17, hãng còn đang chạy đua thiết kế mỏng. iPhone Air sử dụng thiết kế cụm camera lồi mới nhưng chỉ chứa một camera nên tổng thể không quá đột phá như các mẫu iPhone khác trong cùng dòng.

iPhone Air siêu mỏng.

Trường hợp của iPhone 17 Pro Max thì khác, cụm camera lồi chứa ba ống kính lớn, mang lại cho điện thoại một diện mạo khá độc đáo. Tuy nhiên, iPhone 17 Pro Max không phải là chiếc iPhone đẹp nhất từng được sản xuất.

Điểm nhấn lớn nhất của iPhone Air là độ dày. Chiếc điện thoại này chỉ mỏng 5,6 mm và nặng 146 gram. Đây là một kỳ tích công nghệ. Theo Apple, đây là chiếc iPhone bền bỉ nhất từng được sản xuất với thân máy bằng titan nguyên khối và lớp phủ Ceramic Shield 2 ở cả mặt trước và mặt sau.

iPhone 17 Pro Max bỏ lớp vỏ titan để chuyển sang khung nhôm nguyên khối và vẫn sử dụng lớp kính Ceramic Shield 2 ở cả hai mặt. Độ dày của điện thoại đã tăng lên (8,8mm) cùng với dung lượng pin lớn hơn.

Điều thú vị là chúng ta lại có một chiếc iPhone Pro Max màu cam, không còn phiên bản màu đen. iPhone Air có 4 màu với 2 màu mới: Xanh da trời, Vàng nhạt, đi kèm 2 màu truyền thống: Đen Không Gian và Trắng Mây.

Sự khác biệt về màn hình

Giờ đây, tất cả dòng iPhone 17 đã có tính năng ProMotion 120Hz. Dù chọn phiên bản nào, iFan vẫn có được trải nghiệm cực mượt mà.

Về kích thước màn hình, iPhone Air được trang bị màn hình OLED 6,5 inch và độ sáng tối đa ấn tượng - 3.000 nit.

iPhone 17 Pro Max vẫn giữ nguyên kích thước màn hình của sản phẩm tiền nhiệm - 6,9 inch. Những chiếc iPhone mới sử dụng vật liệu màn hình M14 của Samsung, cung cấp độ sáng tối đa 3.000 nit trên iPhone Pro Max.

Ngoài ra, công nghệ mới có tên LDTEE (Low-dielectric TEE) cũng mang lại hiệu suất và độ bền được cải thiện cho dòng iPhone 17.

Hiệu năng và Phần mềm

Dòng iPhone 17 tự hào sở hữu chip A19 mới. Đây là chip Apple nhanh nhất trên điện thoại, điều này nằm trong dự đoán, và Apple cho biết hiệu suất duy trì cao hơn 40% so với thế hệ trước. Tin tốt là cả iPhone Air và phiên bản iPhone 17 Pro Max đều được trang bị chip A19 Pro, không có sự khác biệt nào ở đây.

Về RAM, iPhone Air có RAM 12GB, giống như iPhone 17 Pro Max.

Cả 2 đều có chip A19 Pro.

Về dung lượng bộ nhớ trong, có một sự thay đổi - cả iPhone 17 Pro Max và iPhone Air đều có bộ nhớ trong từ 256GB. Tuy nhiên, chỉ iPhone 17 Pro Max có phiên bản 2TB dành cho những người dùng muốn lưu trữ nhiều. Tuy nhiên, chỉ iPhone 17 Pro Max có hệ thống làm mát mới.

Về phần mềm, iPhone Air được cài sẵn iOS 26 ngay khi xuất xưởng, tương tự như iPhone 17 Pro Max.

Camera có gì khác nhau?

iPhone Air chỉ có một camera 48MP. Do đó, khi so với iPhone 17 Pro Max, chiếc iPhone siêu mỏng vẫn có phần yếu thế hơn.

iPhone Air chỉ có một camera 48MP.

Mặt khác, iPhone 17 Pro Max thực sự là một lựa chọn tuyệt vời khi nói đến camera. Sản phẩm được trang bị ba camera 48MP. Lần đầu tiên trên iPhone, chúng ta có ba camera 48MP. Do đó, khả năng nhiếp ảnh của chiếc iPhone Pro Max được nâng lên một bậc.

Thời lượng pin và sạc

iPhone Air chỉ dày 5,6 mm, vì vậy không có nhiều không gian cho pin. CEO Apple - Tim Cook và công ty chỉ cho biết, pin bên trong iPhone mới lớn hơn và cung cấp thời lượng pin dài hơn. Có thể khẳng định chắc chắn là iPhone 17 Pro Max sẽ có thời lượng pin dài hơn iPhone Air.

Tạm kết

Hai chiếc điện thoại này đại diện cho những cách tiếp cận khác nhau về những yếu tố quan trọng trong điện thoại thông minh hiện đại. iPhone Air hướng đến việc chinh phục phân khúc điện thoại thông minh "mỏng" đang nổi lên trong khi iPhone 17 Pro Max đơn giản là chiếc iPhone tốt nhất và mạnh mẽ nhất thị trường.

iPhone 17 Pro Max có camera xịn hơn.

Nếu chọn iPhone Pro Max, bạn sẽ có thêm 2 camera, pin lớn hơn và màn hình cũng lớn hơn. Mặt khác, iPhone Air mang đến một điểm nhấn độc đáo - chỉ dày 5,6 mm và được làm bằng khung titan bền bỉ hơn.

Về giá bán, khi về tới Việt Nam, iPhone Air có giá khởi điểm 31,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB, một mức giá hợp lý cho một chiếc điện thoại độc đáo. Mặt khác, iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm 37,99 triệu đồng cho bản 256GB. 2 chiếc điện thoại này sẽ hướng đến hai nhóm đối tượng người dùng khác nhau.