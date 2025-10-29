Đây là mẫu iPhone Pro Max bền bỉ và trải nghiệm dài lâu

Với iPhone 16 Pro Max, Apple tiếp tục củng cố vị thế này bằng một thiết bị vừa hiện đại, vừa bền bỉ trong trải nghiệm sử dụng lâu dài. Điều này được người viết thực sự cảm nhận sau một thời gian dài sử dụng, với khoảng hơn nửa năm kể từ ngày mua vào đầu tháng 4/2025.

iPhone 16 Pro Max cho hiệu năng làm việc khá ổn định sau một thời gian dài.

Hiệu năng và khả năng duy trì

Trung tâm sức mạnh của iPhone 16 Pro Max là A18 Pro - chip xử lý được thiết kế riêng cho dòng Pro cho hiệu suất cao và tối ưu cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Ngay từ khi ra mắt, Apple đã mô tả thiết bị là “được xây dựng cho Apple Intelligence”, thể hiện định hướng đầu tư dài hạn cho các công nghệ học máy và AI trong tương lai.

Bên cạnh hiệu năng xử lý, iPhone 16 Pro Max còn sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED kích thước 6,9 inch, độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel và hỗ trợ tính năng Always-On. Đây là một trong những màn hình có chất lượng hiển thị hàng đầu hiện nay, phù hợp cho cả giải trí và công việc.

Một điểm đáng chú ý là Apple tiếp tục duy trì chính sách cập nhật iOS dài hạn cho các dòng máy Pro. Điều này giúp iPhone 16 Pro Max duy trì khả năng tương thích phần mềm và hiệu suất ổn định trong nhiều năm nữa, vốn là yếu tố mà không nhiều thiết bị Android có thể đảm bảo ở cùng phân khúc.

Hệ thống camera chuyên nghiệp đáp ứng quá đủ nhu cầu của người dùng, ngay cả là cao cấp.

Hệ thống camera chuyên nghiệp

Cụm ba camera của iPhone 16 Pro Max tiếp tục kế thừa định hướng “điện thoại cho người sáng tạo nội dung” của Apple. Máy trang bị cảm biến chính 48 MP, camera siêu rộng 48 MP và camera telephoto 12 MP, hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây cùng định dạng ProRes chuyên nghiệp.

Trong thực tế, hệ thống này mang lại chất lượng ổn định trong nhiều tình huống ánh sáng, đồng thời cho phép người dùng khai thác sâu hơn các công cụ chỉnh sửa video và ảnh ngay trên thiết bị. Dù được phát triển cho nhu cầu chuyên nghiệp, camera của iPhone 16 Pro Max vẫn giữ được tính thân thiện với người dùng phổ thông.

Thời lượng pin và độ bền trải nghiệm

Thời lượng pin là một trong những yếu tố góp phần khẳng định độ ổn định của sản phẩm. Theo số liệu công bố, iPhone 16 Pro Max có thể phát video liên tục đến 33 giờ, xem video trực tuyến 29 giờ và nghe nhạc khoảng 105 giờ.

Thời lượng sử dụng pin của iPhone 16 Pro Max được đánh giá thoải mái cả ngày.

Hiệu quả năng lượng của chip A18 Pro, cùng thiết kế tối ưu bên trong giúp thiết bị vận hành bền bỉ ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng hoặc quay video kéo dài. Đây là lợi thế giúp dòng iPhone Pro Max tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm smartphone có hiệu suất năng lượng tốt nhất thị trường.