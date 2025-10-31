YouTube sẽ giúp những video “đời nhà Tống” đáng xem hơn

Đặc biệt, nền tảng này đã giới thiệu tính năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động nâng cấp video có độ phân giải thấp lên chất lượng cao hơn. Theo Kurt Wilms, giám đốc cấp cao phụ trách quản lý sản phẩm của YouTube trên TV, tính năng này sẽ bắt đầu với việc chuyển đổi video SD sang HD, và trong tương lai sẽ hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K.

Người dùng sẽ không còn khó chịu khi xem những video có độ phân giải thấp như trước đây nữa.

Wilms nhấn mạnh rằng các nhà sáng tạo sẽ giữ toàn quyền kiểm soát thư viện video của mình. Cả video gốc và video đã được nâng cấp sẽ được bảo tồn, điều này cho phép người xem lựa chọn giữa hai phiên bản, với video nâng cấp được gắn nhãn “super resolution” (siêu phân giải) trong menu cài đặt. Các nhà sáng tạo cũng có quyền từ chối sử dụng tính năng nâng cấp AI bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, YouTube đã mở rộng giới hạn kích thước tệp hình thu nhỏ từ 2 MB lên 50 MB, cho phép tạo ra “hình thu nhỏ độ phân giải 4K tuyệt đẹp” để hỗ trợ các nhà sáng tạo trong việc tiếp thị video. Nền tảng này cũng đang thử nghiệm tải lên dung lượng lớn hơn với một số nhà sáng tạo được chọn.

Trong một diễn biến khác, Google đang cải tiến cách người xem tương tác với các kênh của nhà sáng tạo. Thiết kế mới cho phép người dùng lướt qua các kênh YouTube với chế độ xem trước hấp dẫn trên trang chủ nhằm cải thiện trải nghiệm xem nội dung trên ghế sofa và tăng cường khả năng khám phá cũng như mức độ tương tác.

YouTube cũng đã cập nhật cách video được khám phá khi xem trên TV. Giờ đây, khi người dùng tìm kiếm từ kênh của nhà sáng tạo, kết quả từ kênh đó sẽ được ưu tiên hiển thị thay vì bị chìm giữa hàng triệu video khác.

Cuối cùng, YouTube đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu mua sắm của người xem bằng cách giới thiệu các video gắn thẻ mua sắm với mã QR có thể quét được, điều này giúp người dùng dễ dàng truy cập trang sản phẩm liên quan. Wilms cho biết tính năng này sẽ hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung trong việc thúc đẩy chuyển đổi và giúp các nhà quảng cáo phát triển thương hiệu.