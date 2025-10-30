Giá iPhone 15 series tháng 10: Biến động "ngược đời", iFan thận trọng

Cuối tháng 10/2025, trong khi nhiều tín đồ công nghệ háo hức nâng cấp lên iPhone 16 hay 17 series thì vẫn có không ít người tiêu dùng khác lại mong đợi giá của iPhone 15 series giảm để có cơ hội sở hữu mẫu điện thoại này. Dù vậy, diễn biến thị trường hơi "ngược đời", có thể sẽ khiến iFan thất vọng.

iPhone 15 Pro Max đang có giá dễ tiếp cận hơn iPhone 16 Pro Max.

Ghi nhận vào ngày 30/10, giá iPhone 15 chính hãng tại các đại lý ủy quyền (AAR) biến động mạnh so với tháng trước, nhưng không phải giảm mà là tăng lên tới hơn 2 triệu đồng. Hiện, các hệ thống bán lẻ đang cạnh tranh mạnh mẽ với nhau và theo nhu cầu thị trường, tạo ra mức giá ưu đãi khá sát sao.

Hiện, iPhone 15 128GB là phiên bản có giá rẻ nhất trong toàn bộ series, khởi điểm từ 17,59 triệu đồng tại TGDĐ và 17,09 triệu đồng tại FPT Shop, cùng tăng cả triệu đồng so với tháng trước. Cao nhất hiện nay là iPhone 15 Pro Max 1TB giá 38,99 triệu đồng, tăng tới 2,1 triệu đồng.

Còn tại Di Động Việt, đại diện hệ thống cho biết, trong dòng iPhone 15 series, họ chỉ còn kinh doanh phiên bản iPhone 15 tiêu chuẩn, các mã khác như 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max đã chính thức ngừng sản xuất.

"Với mức giá khoảng hơn 16 triệu đồng, iPhone 15 được xem là lựa chọn rất hợp lý ở thời điểm này, đặc biệt nếu xét trên tuổi đời sản phẩm, hiệu năng và khả năng cập nhật iOS thêm nhiều năm nữa. Dù giá bán trong quý này có tăng so với trước, nhưng nhìn chung iPhone 15 vẫn là mẫu máy nền tảng (base) có doanh số trong top tốt nhất ở phân khúc tầm trung - cao cấp", vị đại diện nhận định.

Về sản phẩm, dòng iPhone 15 được Apple ra mắt vào năm 2023 với nhiều nâng cấp đáng kể cả về thiết kế và tính năng. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là cổng sạc USB Tye-C thay thế Lightning, mang lại sự tiện lợi và khả năng tương thích cao hơn với các thiết bị khác.

iPhone 15 series duy trì phong cách viền vuông vức nhưng sử dụng chất liệu titan siêu nhẹ trên các phiên bản Pro, giúp giảm trọng lượng đáng kể so với các thế hệ trước. Đồng thời, Dynamic Island cũng trở thành tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Trong khi iPhone 15 và 15 Plus được trang bị chip A16 Bionic, thì hai phiên bản Pro và Pro Max sử dụng chip A17 Pro. Camera trên dòng iPhone 15 cũng được cải tiến với cảm biến chính 48MP trên toàn bộ các phiên bản, giúp cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng và chi tiết hình ảnh. Đặc biệt, iPhone 15 Pro Max sở hữu camera tele 5x, mang lại khả năng zoom xa ấn tượng.

Bảng giá iPhone 15 series tháng 10/2025:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 15 128GB 17,59 17,09 256GB 20,99 20,99 512GB 23,99 - iPhone 15 Plus 128GB 19,59 - 256GB 22,59 - 512GB 27,99 - iPhone 15 Pro 128GB - - 256GB - - 512GB - 33,99 1TB - - iPhone 15 Pro Max 256GB 28,99 - 512GB - - 1TB 38,99 -

* Giá tham khảo ngày 30/10.

* (-) là hết hàng.

* Giá có thể có thay đổi từ AAR.