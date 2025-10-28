Giá iPhone 17 series tháng 10: Giảm "sức nóng", vẫn khan hàng

Sau hơn 1 tháng lên kệ tại Việt Nam, bộ sản phẩm iPhone 17 series (iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max) và iPhone Air đã giảm "sức nóng" nhưng vẫn chưa đầy đủ hàng trên các kệ.

Bộ sản phẩm iPhone mới đã lên kệ tại Việt Nam.

Ghi nhận vào sáng 28/10, riêng iPhone 17 Pro Max gần như đã "cháy hàng" mọi phiên bản dung lượng, mọi tùy chọn màu sắc tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền lớn của Apple.

Hiện tại, chỉ duy nhất phiên bản iPhone 17 Pro Max 256GB màu cam vũ trụ là còn hàng tại Thế Giới Di Động (TGDĐ) - Top Zone, với giá 37,99 triệu đồng. Trong khi đó, FPT Shop - F.Studio by FPT hoàn toàn hết hàng với mẫu máy này.

Ngược lại, các hệ thống nhỏ hơn như lại khá sẵn hàng với iPhone 17 Pro Max. Giá hiện tại cũng đã về đúng với giá đề nghị của Apple, chứ không còn chênh lệch như khi vừa mở bán.

Trao đổi PV, đại diện Di Động Việt cho biết, ở giai đoạn này, khách hàng muốn sở hữu iPhone 17 series ngay thường sẽ chọn các phiên bản dung lượng hoặc màu có sẵn, thay vì theo sở thích khi đã hết hàng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng sẽ chọn đổi màu, đổi dung lượng để không phải chờ đợi lâu.

"Về giá bán, hiện các dòng vẫn đang được bán từ giá niêm yết. Các ưu đãi khác chủ yếu sẽ đến từ những chương trình độc quyền của hệ thống như: Các chương trình hot sale, ưu đãi khi thanh toán qua một số ngân hàng giảm thêm đến 2 triệu đồng", vị đại diện thông tin.

Bảng giá tham khảo iPhone 17 series và iPhone Air:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) iPhone 17 256GB 24,99 512GB 31,49 iPhone 17 Pro 256GB 34,99 512GB 41,49 1TB 47,99 iPhone 17 Pro Max 256GB 37,99 512GB 44,49 1TB 50,99 2TB 63,99 iPhone Air 256GB 31,99 512GB 38,49 1TB 44,99

* Giá tham khảo ngày 28/10.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.