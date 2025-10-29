iPhone 17 Pro Max màu cam rớt giá mạnh, đây mới là màu “leo đỉnh”

Ngược lại, iPhone 17 Pro Max màu bạc lại bất ngờ khan hàng khiến giá bán tăng lên 42 triệu đồng và trở thành phiên bản có giá cao nhất hiện nay.

Màu cam vũ trụ từng rất được săn đón bởi người dùng tại Việt Nam.

Điều này trái ngược với những diễn biến cách đây khoảng một tháng, thời điểm mà loạt iPhone 17 chính thức được lên kệ tại Việt Nam (giữa tháng 9). Ở giai đoạn đầu, bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã rơi vào tình trạng “cháy hàng”, đặc biệt là phiên bản màu cam vũ trụ. Thời điểm đó, giá bán của những chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ trên thị trường “chợ đen” thậm chí bị đẩy lên cao hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết từ Apple.

Giờ đây, nguồn cung iPhone 17 Pro Max đã dần ổn định sau một tháng phát hành, và xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng Việt cũng có sự thay đổi. Phiên bản màu cam vũ trụ không còn được ưa chuộng như trước, trong khi phiên bản màu bạc bất ngờ lại thu hút sự quan tâm hơn. Khi nguồn cung không đủ cầu, giá bán của iPhone 17 Pro Max màu bạc đã tăng cao theo cách mà màu cam vũ trụ đã làm trước đó.

Tuy nhiên màu bạc đã được người dùng quan tâm hơn sau một tháng.

Người Việt đổi gu, chuộng màu bạc hơn cam

Hiện chưa rõ lý do khiến màu cam vũ trụ của iPhone 17 Pro Max không còn được người dùng ưa chuộng nữa, bởi đây là màu sắc “dễ nhận diện nhất” đối với dòng iPhone Pro Max mới nhất của Apple. Gần đây, một loạt thông tin về yếu điểm trên sản phẩm khiến màu cam vũ trụ bỗng chuyển sang màu hồng đã làm nhiều người cảm thấy khó chịu.

Được biết, 2025 là năm đầu tiên Apple ưu tiên mở bán iPhone sớm tại thị trường Việt Nam, cùng lịch mở bán với các quốc gia “hạng 1” như Mỹ, Singapore, Thái Lan…. Chính điều này đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm của khách hàng trong nước tăng vọt, đặc biệt khi dòng iPhone 17 mang đến nhiều cải tiến thú vị.

Tuy nhiên, nguồn cung trong những đợt hàng đầu tiên không đủ để đáp ứng nhu cầu. Theo thông tin từ các đại lý, các lô hàng iPhone 17 đã liên tục được nhập về Việt Nam, và dự kiến cơn khát iPhone 17 Pro Max sẽ sớm chấm dứt vào cuối tháng 10 khi các lô hàng tiếp theo được đưa về thị trường.

Một mẫu iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bỗng chuyển sang màu hồng.

Giống như nhiều thị trường trên thế giới, dòng iPhone Air lại không nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng. Theo một đại lý bán lẻ tại Việt Nam, iPhone Air là dòng sản phẩm hoàn toàn mới để thay thế cho dòng iPhone Plus trước đây. Tuy nhiên, mức độ đón nhận của thị trường chưa đạt được như kỳ vọng khi sản phẩm này hiện chỉ chiếm khoảng 5% tổng doanh số của thế hệ iPhone mới.

Việc kinh doanh kém cỏi của iPhone Air đang khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về tương lai của mẫu điện thoại siêu mỏng này. Liệu Apple sẽ tiếp tục ra mắt iPhone Air 2 vào năm sau hay sẽ khai tử sản phẩm để tập trung vào những mẫu iPhone có sức hút hơn, thậm chí cả iPhone màn hình gập đầu tiên.