iPhone 17e sẽ có thiết kế kết thúc một kỷ nguyên iPhone của Apple

Apple đang chuẩn bị cho một sự thay đổi đáng chú ý trong thiết kế của mẫu smartphone giá rẻ mới nhất, iPhone 17e. Chỉ một năm sau khi ra mắt iPhone 16e với thiết kế dựa trên iPhone 14, hãng có thể sẽ áp dụng nền tảng hiện đại hơn cho mẫu điện thoại này.

iPhone 16e - mẫu iPhone giá rẻ mới nhất của Apple

Theo thông tin từ leaker Digital Chat Station, iPhone 17e có thể được trang bị màn hình Dynamic Island, một tính năng đã được giới thiệu trên các mẫu iPhone cao cấp. Mặc dù iPhone 17e sẽ tiếp tục sử dụng màn hình OLED 60Hz giống như các mẫu iPhone 15 và iPhone 16 tiêu chuẩn, nhưng việc tích hợp Dynamic Island sẽ là điểm nhấn đáng chú ý.

Dự kiến, iPhone 17e sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2026 và được trang bị chipset A19, tương tự như iPhone 16e ra mắt vào tháng 2 năm ngoái với bộ xử lý A18.

Sự kết thúc của một kỷ nguyên iPhone

Sự xuất hiện của Dynamic Island trên iPhone 17e sẽ đánh dấu sự kết thúc của thiết kế "tai thỏ" đã ra mắt cùng iPhone X, một trong những thay đổi gây tranh cãi nhất trong lịch sử thiết kế iPhone.

Thiết kế "tai thỏ" đã được thay thế bằng vùng tương tác hình viên thuốc trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Dynamic Island tích hợp tất cả các cảm biến mặt trước, biến khuyết điểm thành một tính năng hữu ích. Sau khi được mở rộng sang iPhone 15 và iPhone 15 Plus, iPhone 17e sẽ là mẫu iPhone giá rẻ đầu tiên sở hữu tính năng này.

Dynamic Island được giới thiệu cùng với iPhone 14 Pro và 14 Pro Max

Kể từ khi ra mắt iPhone SE, Apple đã thường xuyên tái sử dụng các linh kiện cũ cho các mẫu điện thoại giá rẻ. Việc Dynamic Island xuất hiện trên iPhone 17e không phải là điều bất ngờ. Nhiều người có thể không còn nhớ đến thiết kế "tai thỏ", nhưng việc biến chiếc iPhone giá rẻ nhất trông giống như những mẫu máy mới nhất của Apple là một bước đi thông minh.