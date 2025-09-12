Mức giá iPhone 17 Pro Max 2TB chạm đỉnh lịch sử - 64 triệu đồng

Apple vừa công bố dòng iPhone 17 và mặc dù hầu hết các tin đồn đều là sự thật, nhiều điều cũng đem lại bất ngờ cho người hâm mộ. Một trong số đó là Apple bổ sung tùy chọn bộ nhớ tối đa trên iPhone 17 Pro Max.

Bắt đầu từ năm nay, chiếc điện thoại thông minh lớn nhất của Apple đã có tùy chọn dung lượng lưu trữ 2TB, lần đầu tiên trong lịch sử iPhone. Tuy nhiên, phiên bản này đi kèm một mức giá rất cao.

Cụ thể hơn, iPhone 17 Pro Max với dung lượng lưu trữ 2TB sẽ có giá niêm yết 63,99 triệu đồng tại Việt Nam. Khi thu cũ - đổi mới và thanh toán qua thẻ ưu đãi, khách hàng chỉ tiết kiệm được khoảng 6 triệu, có thể mua với giá thấp nhất là 57,99 triệu đồng cho phiên bản 2TB này. Do đó, không nhiều iFan sẵn sàng chi trả số tiền đó.

Giá bán niêm yết của iPhone 17 Pro Max.

Về mặt kỹ thuật, Apple không hề tăng giá cho dòng iPhone 17. Giá khởi điểm dự kiến của iPhone 17 Pro khi về tới Việt Nam là 34,99 triệu đồng, tương đương với iPhone 16 Pro 256GB. Chiếc iPhone 17 Pro Max 2TB đắt nhất có giá cao hơn iPhone 16 Pro Max 1TB nhưng lại có bộ nhớ trong lớn hơn gấp đôi.

Apple là công ty sản xuất điện thoại thông minh lớn đầu tiên phát hành thiết bị có dung lượng lưu trữ 2TB. Google Pixel 10 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra và mọi flagship siêu cấp khác chỉ đạt mức 1TB. Điều thú vị là iPhone Air cũng có phiên bản 1TB trong khi mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn của Apple chỉ có bộ nhớ trong tối đa 512GB.