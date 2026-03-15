Bom tấn tầm trung Motorola Edge 70 Fusion+ ra mắt “không kèn trống”

Motorola Edge 70 Fusion+ nổi bật với hệ thống ba camera 50 MP và nhiều tùy chọn màu sắc hấp dẫn. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng tính có sẵn của sản phẩm có thể khác nhau theo từng khu vực.

Motorola Edge 70 Fusion+ có giá bán khoảng 16,27 triệu đồng.

Hiện tại, Edge 70 Fusion+ chỉ mới được ra mắt tại Brazil. Theo Android Headlines, sản phẩm dự kiến sẽ sớm có mặt ở nhiều thị trường khác. Tại Brazil, người dùng có thể mua điện thoại trực tiếp từ trang web của Motorola với giá 3.299 Real (tương đương khoảng 16,27 triệu đồng). Đặc biệt, nếu người dùng đặt hàng theo một chương trình khuyến mãi, giá bán sẽ chỉ còn 2.969 Real (14,64 triệu đồng).

Mặc dù có thông tin trước đó khi cho rằng Motorola Edge 70 Fusion+ sẽ có 4 lựa chọn màu sắc: Pantone Orient Blue, Pantone Sporting Green, Pantone Blue Surf và Pantone Silhouette, nhưng trang web của Motorola Brazil hiện chỉ hiển thị hai màu là Pantone Blue Surf và Pantone Orient Blue. Đáng chú ý, tùy chọn Pantone Orient Blue dường như đã hết hàng, buộc người tiêu dùng phải chọn màu Blue Surf.

Các tính năng chính trên Motorola Edge 70 Fusion+.

Hiện vẫn chưa rõ liệu hai màu còn lại có được bán tại Brazil hay không, hoặc chỉ đơn giản là chưa có hàng. Mặc dù không loại trừ khả năng thông tin về các màu sắc này không chính xác, nhưng những hình ảnh rò rỉ trước đó cho thấy cả bốn màu đều có thể xuất hiện trên Motorola Edge 70 Fusion+.

Ngoài hệ thống camera ấn tượng, Motorola Edge 70 Fusion+ còn được trang bị cảm biến Sony Lytia 710 và viên pin dung lượng lớn 5.200 mAh, hứa hẹn mang đến thời gian sử dụng kéo dài hơn một ngày. Sản phẩm cũng sử dụng chip Snapdragon 7s Gen 4 nhằm đảm bảo cung cấp hiệu suất mạnh mẽ cho người dùng.