Ra mắt Motorola Moto G Stylus (2026) và Moto Pad (2026)

Motorola đã chính thức giới thiệu Moto G Stylus (2026) và Moto Pad (2026). Moto G Stylus (2026) đi kèm bút cảm ứng, có khả năng phản hồi độ nghiêng và áp lực "trong các ứng dụng được hỗ trợ".

Bút cảm ứng có thời lượng pin lên đến 100 giờ ở chế độ chờ và "gần" 4 giờ viết. Bút có thể sạc đầy pin trong 15 phút và đạt chứng nhận IP68 và IP69 về khả năng chống bụi và nước, có độ bền "chuẩn quân sự" SGS.

Moto G Stylus (2026) sở hữu màn hình AMOLED 6,7 inch với độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 5.000 nit. Máy có camera chính 50MP sử dụng cảm biến Sony Lytia 700C với khả năng chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng và Macro Vision 13MP, cảm biến ánh sáng 3 trong 1 - giúp tối ưu hóa độ phơi sáng và màu sắc, camera selfie 32MP. Tất cả các camera đều hỗ trợ quay video 4K.

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin 5.200 mAh đi kèm khả năng sạc nhanh có dây 68W và sạc không dây 15W. Motorola cho biết, pin sẽ có tuổi thọ 1.600 chu kỳ sạc trước khi giảm xuống dưới 80% dung lượng ban đầu. Moto G Stylus (2026) chạy hệ điều hành Android 16 và có hai màu Đen Pantone Coal Smoke và Tím Pantone Lavender Mist.

Trong khi đó, chiếc máy tính bảng Motorola Moto Pad (2026) có màn hình 11 inch, độ phân giải 2.5K với tần số quét 90Hz, 4 loa hỗ trợ Dolby Atmos và được trang bị bộ xử lý MediaTek Dimensity 6300.

Máy tích hợp 5G và pin 7040 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 20W. Moto Pad chỉ được bán ra với một màu - Xanh lá Pantone Bronze Green.

Moto G Stylus (2026) sẽ được bán trên Amazon, Best Buy và Motorola.com vào ngày 16/4 với giá 499,99 USD (khoảng 13,1 triệu đồng).

Motorola Moto Pad (2026) sẽ được bán tại T-Mobile và Metro by T-Mobile cũng như trên Motorola.com vào ngày 30/4 với giá 249,99 USD (khoảng 6,5 triệu đồng).