Hình ảnh rò rỉ hé lộ iPhone 18 Pro với màu đẹp nhất từ trước đến nay

Mặc dù chưa có hình ảnh chính thức về màu sắc này, một bức ảnh rò rỉ khay SIM gần đây đã cung cấp một manh mối về nó. Bức ảnh được chia sẻ bởi Instant Digital trên Weibo, cho thấy khay SIM của phiên bản màu Dark Cherry (đỏ anh đào).

Khay SIM màu đỏ anh đào được cho là của iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh không cao khiến cho việc xác định màu sắc trở nên khó khăn. Khay SIM trong bức ảnh có màu tối hơn nhiều so với những hình ảnh rò rỉ trước đó, trông giống như màu đỏ tía đậm hoặc tím gần như đen.

Các tin đồn gần đây cho biết Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 18 Pro với hai phiên bản màu xanh nhạt và xám bạc. Điều đó có nghĩa phiên bản màu Dark Cherry sẽ là lựa chọn gần nhất với màu đen. Khi được hỏi về phiên bản màu đen, Instant Digital cho biết sẽ không có phiên bản này, mặc dù có ít nhất hai thông tin rò rỉ khác cho thấy Apple đang phát triển phiên bản màu xám đậm, nhưng chưa rõ liệu nó có được ra mắt hay không.

Dù đã phát triển phiên bản màu đen, nhiều khả năng Apple sẽ không ra mắt nó, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp không có mẫu iPhone Pro màu này. Tuy nhiên, nếu phiên bản màu đen được giới thiệu, nhiều người dùng sẽ rất hào hứng, trong đó có một người đã chia sẻ trên Reddit rằng họ sẽ nâng cấp từ iPhone 17 Pro màu xanh lam.

Hình ảnh render của iPhone 18 Pro màu Dark Cherry.

iPhone 18 Pro dự kiến sẽ được ra mắt vào đầu tháng 9, cùng với chiếc iPhone Ultra đầu tiên. Trong khi đó, Samsung cũng chuẩn bị ra mắt Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra và Z Flip 8 với 4 màu sắc khác nhau cho mỗi dòng sản phẩm. Giống với Apple, Samsung cũng có thể sẽ bỏ qua phiên bản màu xám đậm hoặc đen cho các mẫu điện thoại gập mới của mình.

Nhiều người dùng hy vọng Apple sẽ xem xét việc phát hành phiên bản màu đen và trắng mặc định cho tất cả các dòng điện thoại của mình, vì đây là những màu sắc an toàn và được ưa chuộng.