Phạt tiền thuê bao cố tình sử dụng SIM không chính chủ

Đây là quy định được nêu tại Điều 34 Nghị định 174 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Cụ thể, thuê bao viễn thông sử dụng giấy tờ có thông tin không chính xác hoặc giấy tờ tùy thân của người khác, giấy tờ chứng nhận pháp nhân của tổ chức khác để giao kết hợp đồng theo mẫu bị phạt 200.000-500.000 đồng với mỗi số thuê bao, nếu vi phạm từ một đến 10 số.

Mức phạt tăng lên 5-10 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 đến 200 thuê bao; 10-20 triệu đồng với 201-500 thuê bao và 30-50 triệu đồng nếu từ 501 thuê bao trở lên.

Nghị định còn xử phạt các hành vi không cập nhật việc thay đổi giấy tờ tùy thân; không cập nhật khi phát hiện thông tin thuê bao không chính xác hoặc sau khi nhận thông báo từ nhà mạng. Chủ thuê bao không đề nghị nhà mạng cấp lại hoặc chấm dứt hợp đồng khi làm mất hoặc không còn sử dụng SIM cũng sẽ bị xử phạt. Mức tiền nộp phạt tùy theo số lượng thuê bao.

Đối với các doanh nghiệp viễn thông, nếu vi phạm các quy định về giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao, họ có thể chịu mức xử phạt cao nhất lên tới 200 triệu đồng kèm theo đình chỉ phát triển thuê bao mới từ 1 tới 7 tháng.

Thẻ SIM của một số nhà mạng di động. Ảnh: Trọng Đạt

Theo đại diện Cục Viễn thông, quy định mới nhằm làm rõ trách nhiệm của người đăng ký SIM thuê bao, bên cạnh trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông.

Quy định hướng tới xử phạt các trường hợp "cố tình" sử dụng SIM không chính chủ, như cho thuê, cho mượn thông tin cá nhân để đăng ký thuê bao hoặc mua, bán SIM kích hoạt sẵn, không sang tên chính chủ theo quy định. "Đây được xem là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng SIM rác, SIM kích hoạt sẵn thời gian qua", đại diện Cục Viễn thông nhận định.

Trước băn khoăn về việc "Người sử dụng SIM không chính chủ có bị xử phạt nếu đến nhà mạng cập nhật lại thông tin?", đại diện Cục Viễn thông cho hay, người dân chủ động cập nhật thông tin thuê bao sẽ không bị xử lý.

Chia sẻ với VnExpress, đại diện Cục Viễn thông cho biết, các chủ thuê bao sẽ chịu "trách nhiệm liên đới" khi SIM bị sử dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật, hoặc nằm trong danh sách SIM kích hoạt sẵn của các điểm kinh doanh sai phạm. Chẳng hạn, trong quá trình thanh tra một điểm kinh doanh SIM, người đứng tên số điện thoại kích hoạt sẵn có thể bị mời đến xác minh, làm rõ trách nhiệm.

Theo cơ quan quản lý, cùng với quy định xử phạt, người dân hiện có thể tra cứu toàn bộ số thuê bao đứng tên mình trên ứng dụng VNeID, xác nhận các số đang sử dụng, phát hiện, chủ động loại bỏ những thuê bao không thuộc quyền kiểm soát.

Đại diện Cục Viễn thông cho rằng, việc người dùng di động chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao đứng tên mình không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của bản thân mà còn hạn chế SIM rác, xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch.

Dữ liệu từ đợt tổng rà soát thuê bao năm 2026 cho thấy, hơn 93 triệu số điện thoại đã xác nhận chính chủ trên VNeID, hơn hai triệu số được xác định không chính chủ. Khoảng 18 triệu số điện thoại chưa xác nhận trạng thái sử dụng đã bị khóa chiều gọi đi, từ 15/6. Các số thuê bao này sẽ phải xác thực lại thông tin, nếu không sẽ bị thu hồi và chấm dứt hợp đồng theo quy định.