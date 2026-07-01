Thường xuyên chơi game PC trong màn đêm, nên lắp đèn màn hình hay đèn bàn thông minh?

Khi làm việc, học tập hay chơi game PC nhiều giờ trước máy tính, đặc biệt vào ban đêm thì việc đầu tư một nguồn sáng phù hợp không chỉ giúp tăng sự thoải mái mà còn góp phần tạo nên một không gian xúc cảm hơn. Trong số các lựa chọn phổ biến hiện nay, đèn màn hình và đèn bàn đều có những ưu, nhược điểm riêng.

Đèn màn hình thường được lắp cố định, tiết kiệm không gian.

Đèn bàn linh hoạt nhưng dễ gây chói, mỏi mắt.

Khác nhau giữa đèn màn hình và đèn bàn

Đèn màn hình là loại đèn được gắn trực tiếp lên cạnh trên của màn hình máy tính, chiếu ánh sáng xuống mặt bàn và khu vực bàn phím. Thiết kế này giúp ánh sáng tập trung đúng nơi người dùng cần thao tác, hạn chế chiếu trực tiếp vào mắt hoặc gây phản chiếu trên màn hình.

Nhiều mẫu đèn hiện nay còn sử dụng thấu kính bất đối xứng để hướng ánh sáng xuống bàn, nhờ đó giảm hiện tượng chói màn hình. Một ví dụ là BenQ ScreenBar Halo 2 với thiết kế gắn trên màn hình, tích hợp cảm biến điều chỉnh độ sáng tự động và đèn nền phía sau giúp cân bằng ánh sáng xung quanh khu vực làm việc.

Ưu điểm lớn nhất của đèn màn hình là tiết kiệm không gian. Do được gắn trực tiếp lên màn hình nên người dùng không phải dành thêm diện tích trên bàn làm việc, đặc biệt phù hợp với những góc làm việc nhỏ hoặc bàn có nhiều thiết bị. Bên cạnh đó, đa số sản phẩm đều cho phép điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu, từ ánh sáng trắng phục vụ công việc đến ánh sáng vàng dịu khi làm việc vào buổi tối.

Tuy nhiên, đèn màn hình cũng có một số hạn chế. Loại đèn này chủ yếu chiếu sáng khu vực ngay phía trước màn hình nên nếu người dùng thường xuyên đọc tài liệu giấy, ghi chép hoặc thực hiện các công việc cần không gian chiếu sáng rộng thì hiệu quả sẽ không bằng đèn bàn. Ngoài ra, một số màn hình có viền quá mỏng, thiết kế cong hoặc mặt lưng đặc biệt cũng có thể không tương thích với một số mẫu đèn.

Trong khi đó, đèn bàn vẫn là lựa chọn quen thuộc nhờ tính linh hoạt cao. Người dùng có thể điều chỉnh góc chiếu, chiều cao và hướng sáng để phục vụ nhiều mục đích khác nhau như đọc sách, viết tay, ký tài liệu hay thậm chí làm thủ công. Chẳng hạn, Xiaomi LED Desk Lamp 2 sử dụng tay đèn linh hoạt, hỗ trợ điều chỉnh nhiều mức độ sáng và nhiệt độ màu, phù hợp cho cả làm việc trên máy tính lẫn đọc sách hoặc học tập.

Điểm hạn chế của đèn bàn là chiếm diện tích. Với những bàn làm việc nhỏ, phần chân đèn có thể khiến không gian trở nên chật chội. Nếu đặt không đúng vị trí, ánh sáng từ đèn bàn cũng dễ phản chiếu lên màn hình, gây khó chịu khi làm việc hoặc xem nội dung trong thời gian dài.

Chọn loại đèn nào?

Nếu công việc chủ yếu là sử dụng máy tính, lập trình, thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh hay làm việc văn phòng trên màn hình nhiều giờ liên tục, đèn màn hình thường là lựa chọn đáng cân nhắc hơn. Những sản phẩm như BenQ ScreenBar Halo 2 giúp giữ mặt bàn gọn gàng, đồng thời tập trung ánh sáng đúng khu vực cần sử dụng.

Ngược lại, nếu thường xuyên phải kết hợp giữa máy tính và tài liệu giấy, đọc sách, ghi chép hoặc làm các công việc thủ công, đèn bàn như Xiaomi LED Desk Lamp 2 sẽ phát huy ưu thế nhờ phạm vi chiếu sáng rộng và khả năng điều chỉnh linh hoạt.

Trong nhiều trường hợp, giải pháp tối ưu lại là kết hợp cả hai. Đèn màn hình đảm nhiệm việc chiếu sáng khu vực máy tính, trong khi đèn bàn chỉ được bật khi cần đọc tài liệu hoặc thực hiện những công việc khác. Cách bố trí này vừa đảm bảo đủ ánh sáng cho từng nhu cầu, vừa hạn chế tình trạng sử dụng nguồn sáng không phù hợp trong thời gian dài.

Dù lựa chọn loại đèn nào, người dùng cũng nên ưu tiên các sản phẩm có khả năng điều chỉnh độ sáng, nhiệt độ màu và chỉ số hoàn màu (CRI) cao để mang lại ánh sáng tự nhiên hơn. Đồng thời, nên kết hợp với ánh sáng phòng hợp lý, giữ khoảng cách ngồi phù hợp và nghỉ mắt định kỳ sau mỗi 20 - 30 phút làm việc để tạo môi trường sử dụng máy tính thoải mái và hiệu quả hơn.