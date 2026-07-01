Camera an ninh Xiaomi không cần kết nối Wi-Fi, dùng pin “không giới hạn”

Xiaomi tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm camera an ninh của mình với việc ra mắt Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition. Đây là một camera an ninh ngoài trời hoạt động độc lập nhờ vào hệ sinh thái năng lượng mặt trời và kết nối di động.

Camera Solar 4 Pro 4G đi kèm pin mặt trời.

Hiện tại, sản phẩm mới này đang được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, với việc Xiaomi đã từng phân phối camera an ninh tại nước ta, người tiêu dùng Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng sẽ sớm được trải nghiệm sản phẩm này.

Camera Solar 4 Pro 4G được thiết kế để hoạt động hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng truyền thống. Thiết bị hỗ trợ hai thẻ SIM 4G, cho phép truyền video trực tiếp ngay cả ở những khu vực hẻo lánh, như công trường xây dựng hay những nơi không có tín hiệu Wi-Fi. Với pin 9.900 mAh, camera có thể hoạt động liên tục hơn một tuần chỉ với một lần sạc nhờ vào tấm pin mặt trời 7,6W đi kèm, cho phép tự tạo ra năng lượng để hoạt động trong điều kiện ánh sáng mặt trời bình thường.

Về chất lượng hình ảnh, Xiaomi đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ với hai cảm biến 5 MP giúp ghi hình ở độ phân giải 3K. Cả hai ống kính đều có khẩu độ f/1.6 và hệ thống ánh sáng trắng kết hợp ánh sáng hồng ngoại, giúp camera tự động kích hoạt ánh sáng phụ khi phát hiện sự hiện diện của người, từ đó đảm bảo hình ảnh rõ nét trong điều kiện ánh sáng yếu.

Thiết bị cũng có tính năng SIM kép 4G.

Để tiết kiệm dung lượng lưu trữ, camera được trang bị tính năng ghi hình AOV (Always-On Video) thông minh. Khi không có chuyển động, camera sẽ giảm tốc độ ghi hình xuống chỉ còn 1 khung hình mỗi 2 giây. Khi phát hiện chuyển động, nó sẽ ngay lập tức trở lại tốc độ tối đa, từ đó tiết kiệm hơn 90% dung lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo không bỏ lỡ các chi tiết quan trọng.

Ngoài chức năng ghi hình, camera còn có khả năng phát hiện hoạt động đáng ngờ và phát ra âm thanh báo động lớn, cùng với đèn nhấp nháy để xua đuổi kẻ xâm nhập. Người dùng sẽ nhận được thông báo ngay lập tức trên smartphone thông qua ứng dụng Mi Home. Đặc biệt, tính năng âm thanh hai chiều cho phép người dùng nghe và nói chuyện trực tiếp với bất kỳ ai ở gần camera.

Camera Solar 4 Pro 4G đạt chứng nhận IP66 về khả năng chống bụi và mưa lớn, đồng thời hỗ trợ hệ sinh thái HyperConnect giúp tích hợp với các thiết bị thông minh khác của Xiaomi.