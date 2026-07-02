World Cup 2026: Dân mạng réo tên Harry Kane sau trận "gánh" tuyển Anh đấu CHDC Congo

Tuyển Anh đã trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn trước CHDC Congo ở vòng 1/16 - World Cup 2026. Bị đối thủ dẫn trước từ rất sớm, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel chỉ có thể thở phào nhờ màn tỏa sáng đúng lúc của đội trưởng Harry Kane với cú đúp ở các phút 75 và 86, qua đó giành chiến thắng 2 - 1 để giành vé vào vòng 1/8.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, cái tên Harry Kane nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng, bình luận có chung một góc nhìn: Nếu không có đội trưởng mang áo số 9, tuyển Anh có thể đã phải chia tay World Cup theo cách không ai ngờ tới.

Kết quả trận đấu giữa ĐT Anh và CHDC Congo được dân mạng cập nhật liên tục.

Ghi nhận trên mạng xã hội Facebook, hầu hết các bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng đây là trận đấu mang đậm dấu ấn cá nhân của chân sút đang khoác áo Bayern Munich. "FT: Anh 2 - 1 Congo. Ngày của Kane!", Facebooker Đình Huy viết.

"Lại là Kane, quá hay! 2 - 1 cho Anh. Anh em chắc được ngủ sớm", dòng trạng thái của Facebooker Lâm Lê đăng tải ngay sau khi Harry Kane ghi bàn thắng thứ hai, nhận được nhiều tương tác.

Một tài khoản Facebook có tên Trần Quân thì viết: "ĐT Anh giành vé đi tiếp với cú đúp từ đội trưởng Harry Kane. CHDC Congo nói lời tạm biệt World Cup sau một trận đấu rất kiên cường".

Bên dưới, một người khác bình luận vui: "Bồ Đào Nha không thể thắng Congo vì họ không có Harry Kane", ngụ ý nhắc tới trận Bồ Đào Nha chia điểm với CHDC Congo vở vòng bảng.

"Đúng nghĩa đội trưởng. Khi cả đội bế tắc thì Kane lên tiếng", "Ccứ nghĩ Anh sẽ bị loại rồi, may mà vẫn còn Harry Kane", "Không phải trận hay nhất của tuyển Anh, nhưng Kane thì vẫn biết cách quyết định trận đấu",... là một số bình luận khác của cộng đồng mạng.

Harry Kane được réo tên liên tục.

Nhiều người còn ví vọn tới trận Bồ Đào Nha gặp CHDC Congo trước đó.

Nhiều CĐV cũng dành lời khen cho CHDC Congo. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, đại diện châu Phi đã tạo ra không ít khó khăn cho ứng viên vô địch, thậm chí dẫn trước từ phút thứ 7 và duy trì lợi thế trong phần lớn thời gian thi đấu. Đặc biệt, thủ môn Lionel Mpasi cùng hàng phòng ngự Congo đã nhận được nhiều lời động viên sau màn trình diễn quả cảm.

"CHDC Congo ngẩng cao đầu rời giải. Họ đã khiến tuyển Anh phải toát mồ hôi", một bình luận nhận được nhiều lượt thích.