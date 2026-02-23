Caviar ra mắt iPhone Air làm từ da bê, khảm xà cừ và vàng 24k, giá gần 300 triệu đồng

Caviar, nhà sản xuất thiết bị tùy chỉnh có trụ sở tại Dubai, vừa giới thiệu một phiên bản iPhone Air độc đáo và đắt đỏ. Chiếc điện thoại này được thiết kế lấy cảm hứng từ trường phái Art Nouveau và nghệ thuật của Alphonse Mucha.

Phiên bản tùy chỉnh của Caviar có mặt lưng làm từ da bê cao cấp với tông màu trung tính, được khảm xà cừ và trang trí bằng vàng 24k. Tất cả các chi tiết đều được khắc tinh xảo và hoàn thiện thủ công tỉ mỉ.

Đặc biệt, mỗi thành phần của chiếc iPhone Air này - với dung lượng lưu trữ 1TB - đều được lắp ráp thủ công, đảm bảo độ chính xác và tính độc đáo.

Caviar chỉ sản xuất duy nhất một chiếc iPhone Air này, với mức giá lên tới 11.213 USD (khoảng 291 triệu đồng). Đây không chỉ là một chiếc smartphone thông thường, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sưu tầm dành cho giới siêu giàu.

Giá trị thực sự của sản phẩm nằm ở tính độc quyền và câu chuyện nghệ thuật phía sau, hơn là cấu hình hay trải nghiệm sử dụng hàng ngày.