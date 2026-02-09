Giá iPhone Air cận Tết Nguyên đán 2026: Giảm cực sốc, rẻ chưa từng có

Cụ thể tại hai hệ thống TGDĐ và FPT Shop, giá iPhone Air đã về mức rẻ chưa từng có sau khi giảm tới 9 triệu đồng so với giá gốc. Có thể nói đây là mẫu iPhone giảm giá "sốc" nhất lịch sử Apple chỉ sau khoảng 4,5 tháng lên kệ, khác biệt hoàn toàn so với iPhone 17 series ra mắt cùng thời điểm.

Chẳng hạn, iPhone Air 256GB đang được bán với giá 24,99 - 25,29 triệu đồng tùy hệ thống, giảm tới 7 triệu đồng so với giá gốc 31,99 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone Air 512GB giảm tới 6,5 triệu đồng, còn từ 30,99 - 31,49 triệu đồng tùy hệ thống. Bản cao nhất là iPhone Air 1TB giảm 8 - 9 triệu đồng tùy hệ thống, đưa giá ưu đãi về 35,99 - 36,99 triệu đồng.

iPhone Air siêu mỏng.

iPhone Air đang là một trong những dòng máy gây tò mò nhất của Apple thời gian gần đây. Dù mức niêm yết ban đầu khá cao, việc giảm giá sớm giúp thiết bị nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều nhóm người dùng, từ những ai cần một chiếc smartphone gọn nhẹ cho công việc hằng ngày đến những người thích trải nghiệm công nghệ mới theo cách khác biệt.

Điểm đáng nói nhất trên iPhone Air nằm ở kiểu dáng siêu mảnh. Máy mỏng chỉ 5,6mm và trọng lượng 165g, tạo cảm giác như cầm một tấm thẻ kim loại mỏng nhưng vẫn chắc chắn. Không cần mở màn hình, người dùng cũng có thể nhận ra sự thay đổi khi Apple theo đuổi lối thiết kế tối giản hơn, gọn gàng hơn nhưng không đánh đổi độ bền hay cảm giác cầm nắm.

Mặc dù thân máy rất mỏng, màn hình 6,5-inches vẫn được giữ lại với chất lượng hiển thị rộng và tươi tắn. Hơn cả một chiếc điện thoại thời trang, iPhone Air tiếp tục cho thấy khả năng vận hành nghiêm túc nhờ con chip A19 Pro, vốn cũng xuất hiện trên dòng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Hiệu năng CPU lẫn GPU đều được nâng cao, phục vụ tốt các nhu cầu xử lý đa nhiệm hoặc giải trí nặng.

Đáng chú ý hơn, mỗi nhân đồ họa trên A19 Pro còn đi kèm bộ tăng tốc AI chuyên dụng. Công nghệ này không chỉ hỗ trợ các tác vụ quen thuộc như chỉnh ảnh hay nhận diện hình ảnh, mà còn cải thiện độ ổn định khi xử lý những trò chơi phức tạp, nơi yêu cầu tối ưu hiệu suất liên tục.

Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế siêu nhẹ và sức mạnh phần cứng mạnh mẽ, iPhone Air dễ dàng thu hút sự quan tâm của người dùng ưa sự tinh gọn nhưng không muốn đánh đổi sức mạnh. Chiếc máy vì thế được nhiều học sinh, sinh viên lẫn nhân viên văn phòng lựa chọn, thậm chí cả những người làm trong ngành công nghệ vốn đã quen với thiết bị cao cấp.

Thời lượng pin cũng là yếu tố giúp iPhone Air khác biệt. Dù mỏng hơn bất kỳ mẫu iPhone nào trước đây, máy vẫn vận hành liên tục nhiều giờ, Apple công bố có thể phát video đến 27 giờ. Với những ai thường xuyên di chuyển, việc không phải sạc quá nhiều lần trong ngày mang lại sự thoải mái, phù hợp với nhịp sống nhanh.

Nhìn tổng thể, iPhone Air đang tạo nên một lựa chọn mới trong hệ sinh thái iPhone: Một chiếc máy mang tính biểu tượng về độ mỏng, nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh cho hầu hết nhu cầu hiện đại. Giá bán đã giảm ngay trong những tháng đầu mở bán càng khiến sản phẩm này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với những ai muốn đổi máy trong giai đoạn cuối năm.

Bảng giá tham khảo iPhone Air tháng 2/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá gốc (triệu đồng) Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone Air 256GB 31,99 24,99 25,29 512GB 38,49 30,99 31,49 1TB 44,99 36,99 35,99

* Giá tham khảo ngày 9/2/2026.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.