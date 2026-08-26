Chơi khăm online: Đặt bừa hàng trăm chiếc pizza, người đàn ông đối mặt án tù

Theo trang Odditycentral, một người đàn ông giấu tên 23 tuổi sống tại thành phố Szczecin, Ba Lan vừa bị bắt với cáo buộc theo dõi, giả mạo danh tính và gây thiệt hại tiền bạc cho nhiều doanh nghiệp. Anh bị cáo buộc là người đứng sau hàng trăm đơn đặt pizza đến những địa chỉ ngẫu nhiên trên khắp đất nước. Điều đáng nói là người nhận hàng hoàn toàn không biết về các đơn hàng được đặt dưới tên của mình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đơn đặt hàng giả không chỉ cung cấp những thông tin cá nhân chi tiết về người nhận mà còn kèm theo nhiều nội dung đe dọa nghiêm trọng.

Người đàn ông vừa đặt pizza vừa kèm theo nhiều lời đe dọa.

Một số thông tin chỉ người bị hại hoặc những người thân cận mới có thể biết. Nghi phạm thậm chí bị cáo buộc gửi những lời đe dọa như bắt cóc trẻ em, phóng hỏa nơi làm việc hoặc cố tình gây tai nạn giao thông. Hành vi này khiến nạn nhân cảm thấy bị theo dõi, đe dọa và chịu áp lực trong thời gian dài.

Phần lớn đơn hàng được gửi tới các địa chỉ ở Szczecin. Tuy nhiên, các địa chỉ tại những thành phố lớn khác như Wrocław, Kraków và Warsaw cũng trở thành mục tiêu.

Các nhà hàng chịu nhiều thiệt hại do phải chuẩn bị và giao những đơn hàng không có thật. Một số đơn khác được hủy vì số lượng quá lớn khiến nhà hàng không thể hoàn thành trong thời gian quy định. Trong một trường hợp, nghi phạm đã đặt tới 300 chiếc pizza, với tổng giá trị hơn 37.000 zloty (khoảng 261 triệu đồng).

Việc đặt số lượng lớn không chỉ gây thiệt hại về nguyên liệu mà còn khiến các nhà hàng mất nhân lực và thời gian để xử lý những đơn hàng không có người nhận.

Sau quá trình điều tra, lực lượng thuộc CBZC phối hợp với bộ phận điều tra của Cảnh sát thành phố Szczecin đã khám xét nơi ở của nghi phạm. Cảnh sát thu giữ nhiều thiết bị điện tử và phương tiện lưu trữ dữ liệu liên quan đến việc thực hiện các đơn đặt hàng giả.

Hiện nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định động cơ thực sự của người đàn ông cũng như phạm vi của vụ việc. Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể phải đối mặt với mức án lên tới 8 năm tù.