Mức giá dự kiến của iPhone 18 Pro có thể khiến iFan bất ngờ

Khi toàn bộ ngành công nghiệp đang bị cuốn vào làn sóng tăng giá mạnh do cuộc khủng hoảng nguồn cung RAM và chi phí linh kiện leo thang, các thiết bị công nghệ đã trở thành mặt hàng xa xỉ. Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đang chuẩn bị tăng giá iPhone khi thế hệ iPhone 18 Pro ra mắt.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, thay vì áp dụng mức tăng "khủng" hơn 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng) như những dự đoán tiêu cực gần đây, hãng có thể chỉ chọn mức tăng khiêm tốn hơn nhiều. Lý do thực sự có thể nằm ở các "đối thủ" cạnh tranh như Samsung và Google, những bên đang kìm hãm đà tăng giá. Dẫu vậy, iPhone 18 Pro vẫn có thể có giá khởi điểm khoảng 1.199 USD (khoảng 31,3 triệu đồng), tăng nhẹ so với mức 1.099 USD (khoảng 28,76 triệu đồng) của iPhone 17 Pro hiện tại.

Samsung và Google có thể đã vô tình giúp ích cho người mua iPhone

Cả hai "đối thủ" Android này đều không tránh khỏi tình trạng chi phí linh kiện tăng cao. Mẫu Pixel 11 mới của Google có giá khởi điểm 899 USD (khoảng 23,5 triệu đồng) trong khi Pixel 11 Pro và Pro XL có giá lần lượt là 1.099 USD và 1.299 USD. Trước đó, Google xác nhận rằng chi phí bộ nhớ tăng nhanh buộc họ phải điều chỉnh giá bán. Samsung cũng có động thái tương tự với dòng Galaxy S26.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Cả hai đều tăng 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) so với các phiên bản tiền nhiệm. Gurman tin rằng Apple đã theo dõi sát sao những động thái này. Việc giữ mức tăng giá iPhone ở khoảng 100 USD sẽ giúp giá bán dòng flagship vẫn nằm trong khung giá quen thuộc với người dùng, đồng thời cho phép Apple tự gánh một phần chi phí sản xuất gia tăng.

Mức giá 1.199 USD bỗng trở thành một kịch bản khả quan

Chỉ vài tháng trước, triển vọng giá bán còn tồi tệ hơn nhiều. IDC đã điều chỉnh dự báo sau khi Apple tăng mạnh giá Mac và iPad, cho rằng giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tăng khoảng 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng). Điều này đồng nghĩa với việc phiên bản Pro nhỏ hơn có thể khởi điểm ở mức khoảng 1.299 USD (khoảng 33,9 triệu đồng) trong khi các báo cáo khác lại cho rằng mức giá có thể lên tới 1.399 USD (khoảng 36,6 triệu đồng).

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Các phân tích độc lập về chuỗi cung ứng cũng chỉ ra sự gia tăng đáng kể về chi phí DRAM và NAND khi chuẩn bị cho thế hệ iPhone tiếp theo. Do đó, nếu mức giá chỉ tăng 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng), điều này có nghĩa là Apple đang tự mình gánh vác một phần chi phí đáng kể.

Tuy nhiên, đây chưa phải là mức giá chính thức của 2 mẫu flagship. Apple vẫn chưa công bố bộ đôi iPhone 18 Pro và giá bán cuối cùng vẫn có thể thay đổi trước khi ra mắt. Tuy nhiên, sau nhiều tháng nghe tin đồn về những chiếc iPhone Pro có giá 1.300 USD (khoảng 33,9 triệu đồng) hoặc thậm chí cao hơn, mức giá 1.199 USD (khoảng 31,3 triệu đồng) bỗng nhiên lại có vẻ... dễ chịu hơn nhiều.