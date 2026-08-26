Sony lại “ngáo giá” khi ra mắt Xperia 10 VIII

Sony vừa giới thiệu mẫu điện thoại tầm trung mới nhất của mình, Xperia 10 VIII (Mark 8). Tuy nhiên, sản phẩm này được đánh giá là một trong những bản nâng cấp gây thất vọng nhất trong thời gian gần đây, khi đi kèm rất ít thay đổi so với mẫu tiền nhiệm, Xperia 10 VII.

Các lựa chọn màu sắc trên Xperia 10 VIII.

Nhưng điều gây ra tranh cãi nhiều nhất liên quan đến mức giá mà Sony đưa ra đối với Xperia 10 VIII: 599 EUR (18,29 triệu đồng). Đây là điều hoàn toàn có cơ sở, bởi Xperia 10 VIII chỉ được xem như là phiên bản cũ “tân trang lại” của Xperia 10 VII.

Cụ thể, Xperia 10 VIII sở hữu màn hình LTPS OLED 6,1 inch, tương tự như phiên bản trước đó, với độ phân giải FHD+ và tần số quét 120Hz. Sony cho biết độ sáng màn hình đã được tăng lên 50%, nhưng không công bố con số cụ thể về độ sáng tối đa. Màn hình vẫn được trang bị loa stereo hướng ra phía trước, với công suất lý thuyết mạnh hơn 30%.

Về cấu hình, máy vẫn sử dụng chip Snapdragon 6 Gen 3 đã lỗi thời, kết hợp với 8 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong. Tuy nhiên, điểm cộng là khe cắm SIM vẫn hỗ trợ thẻ nhớ microSD, cho phép người dùng có thể mở rộng bộ nhớ. Ngoài ra, giắc cắm tai nghe cũng được giữ lại, giúp người dùng không cần phụ thuộc vào bộ chuyển đổi.

Ở mặt sau, Xperia 10 VIII vẫn trang bị cụm camera kép giống như mẫu tiền nhiệm, bao gồm camera chính 50 MP và camera siêu rộng 13 MP. Pin của máy không có sự nâng cấp, vẫn giữ dung lượng 5.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 30W.

Đối với phần mềm, sản phẩm chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện gần như nguyên bản của Sony. Công ty Nhật Bản hứa hẹn mang đến Xperia 10 VIII tối đa 4 bản cập nhật hệ điều hành lớn.

Xperia 10 VIII sẽ có mặt trên thị trường với các màu sắc Trắng Băng Giá, Xám Băng Giá và Tím Sương Mù. Theo thông tin từ Sony, sản phẩm dự kiến sẽ được bán ra vào “giữa đến cuối tháng 9”.

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_10_viii_is_a_350_midranger_with_a_600_starting_price_-news-74308.php