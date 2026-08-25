Thông tin mới nhất về iPhone 20 Pro đặc biệt

Các mẫu iPhone Pro ra mắt vào năm sau dự kiến ​​sẽ sở hữu thiết kế toàn kính mới, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 20 năm của dòng iPhone. Một thông tin rò rỉ mới đây đã tiết lộ chi tiết về tiến độ phát triển của Apple đối với các mẫu iPhone đầy sáng tạo này.

Theo đó, các mẫu iPhone 20 Pro mới sẽ sở hữu màn hình lớn hơn với thiết kế cong ở cả bốn cạnh, bao trùm lấy viền máy để tạo hiệu ứng thị giác không viền.

Ảnh concept iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max.

Trong một bài đăng mới đây trên Weibo, nguồn tin Fixed Focus Digital đã chia sẻ thông tin cập nhật về tiến độ của Apple trong việc hiện thực hóa thiết kế độc đáo này.

Người này cho biết, công ty đang áp dụng quy trình gia công kính tương tự như quy trình từng được sử dụng cho iPhone Air. Tuy nhiên, quy trình này đang được điều chỉnh để sử dụng các vật liệu có độ bo tròn cao hơn.

Bài đăng cũng đề cập đến những cải tiến ở hai khía cạnh:

- Khả năng tản nhiệt

- Độ mỏng

Hiện còn quá sớm để xác định chính xác kiểu dáng mà Apple hướng tới về độ dày và vật liệu thiết kế. Tuy nhiên, các dấu hiệu ban đầu cho thấy cặp iPhone 20 Pro mới này sẽ lấy cảm hứng từ iPhone Air và iPhone Ultra nhưng không đặt nặng yếu tố độ mỏng như các dòng máy đó.

iPhone 20 Pro.

Đồng thời, "siêu phẩm" này vẫn sẽ đảm bảo hiệu năng và thời lượng pin tương đương hoặc gần bằng mức kỳ vọng của người dùng dòng iPhone Pro.

Người dùng dòng iPhone Pro thường không ưu tiên sự mỏng nhẹ. Tuy nhiên, nếu Apple có thể mang lại trải nghiệm tương đương trên một mẫu iPhone Pro mỏng hơn đôi chút cùng thiết kế hoàn toàn kính độc đáo, đây sẽ là một lựa chọn vô cùng hấp dẫn.