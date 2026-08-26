Đồng hồ G-Shock mới của Casio có tính năng theo dõi nhịp tim, pin dùng gần 1 năm

Casio vừa ra mắt mẫu đồng hồ G-Shock G-LIDE mới sau khi được giới thiệu tại Nhật Bản vào tháng trước. Mẫu đồng hồ GBX-H5600KI-5, có giá 370 USD (khoảng 9,6 triệu đồng), là phiên bản giới hạn thứ tư được thiết kế hợp tác với vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp Kanoa Igarashi. Sản phẩm kết hợp giữa các tính năng đồng hồ kỹ thuật số tiêu chuẩn và khả năng theo dõi sức khỏe hiện đại, đặc biệt dành cho môn lướt sóng.

Về thiết kế, đồng hồ được làm từ nhựa sinh học màu nâu, mô phỏng những vách đá ven biển của Bồ Đào Nha. Mỗi chiếc đồng hồ sẽ có hoa văn khác nhau do quy trình sản xuất. Màn hình LCD Memory in Pixel (MIP) cho phép hiển thị rõ ràng dưới ánh nắng trực tiếp và trong nước. So với mẫu đồng hồ đo nhịp tim trước đó, DWH5600, mẫu mới này nhẹ hơn 18 gram, chỉ nặng 47 gram, nhờ vào mặt lưng bằng nhựa gia cường sợi carbon, giúp người dùng thoải mái hơn khi đeo hàng ngày và trong quá trình tập luyện.

Về tính năng, đồng hồ tích hợp cảm biến quang học để theo dõi nhịp tim và nồng độ oxy trong máu, cùng với gia tốc kế ba trục để ghi lại số bước, quãng đường và tốc độ. Casio sử dụng thuật toán của Polar để xử lý dữ liệu, cung cấp thông tin về cường độ vận động tim mạch, năng lượng tiêu hao trong quá trình tập luyện và các giai đoạn phục hồi giấc ngủ.

Đối với những người yêu thích lướt sóng, đồng hồ cung cấp biểu đồ thủy triều và dữ liệu chu kỳ mặt trăng. Người dùng có thể lưu trữ 50 vị trí cài đặt sẵn trên thiết bị hoặc sử dụng ứng dụng Casio Watches trên điện thoại để chọn từ khoảng 3.300 điểm thủy triều trên toàn cầu. Kết nối Bluetooth với điện thoại cũng cho phép tự động đồng bộ thời gian, truyền nhật ký hoạt động và nhận thông báo cho cuộc gọi, email và mạng xã hội.

Thời lượng pin của đồng hồ phụ thuộc vào cách sử dụng. Nếu để máy đo nhịp tim hoạt động liên tục, đồng hồ có thể hoạt động khoảng 35 giờ. Ở chế độ đồng hồ tiêu chuẩn không có chức năng theo dõi nhịp tim, thời gian sử dụng có thể kéo dài khoảng một tháng, và ở chế độ tiết kiệm năng lượng, thời gian sử dụng có thể lên đến 11 tháng.