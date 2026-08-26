Nữ TikToker tiến sĩ bị bạn trai tố làm hộ luận án, còn ngoại tình tận 2 lần

Trang Ettoday đưa tin, một nữ tiến sĩ họ Quách tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm tranh luận trên MXH sau khi bị bạn trai cũ tố cáo gian lận học thuật trong thời gian học tiến sĩ. Vụ việc càng gây chú ý khi người này còn bị tố 2 lần ngoại tình với một người khác.

Sự việc của cô gây chấn động giới học thuật.

Theo thông tin lan truyền trên mạng, nữ tiến sĩ từng tốt nghiệp Đại học Vũ Hán và sau đó theo học tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, cô gia nhập tập đoàn Tencent với mức thu nhập khoảng 2-3 triệu nhân dân tệ/năm (khoảng 7-11 tỷ đồng). Tuy nhiên, những thông tin này hiện chủ yếu xuất phát từ các nguồn trên mạng và chưa được các bên liên quan xác nhận đầy đủ.

Bị tố để bạn trai làm thay nhiều công việc

Theo đó, trong thời gian làm nghiên cứu sinh, nữ tiến sĩ đã có bạn trai là một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa. Người này đã hỗ trợ cô rất nhiều trong quá trình nghiên cứu, thậm chí tham gia viết và chỉnh sửa nhiều bài báo khoa học. Một số bài được công bố trong các hội nghị quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tài khoản TikTok của cô.

Không chỉ trong học tập, người bạn trai còn hỗ trợ công việc của cô sau khi cô gia nhập tập đoàn Tencent. Nếu những cáo buộc này được xác minh, vụ việc có thể đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tính độc lập trong nghiên cứu cũng như năng lực chuyên môn thực tế của người bị tố.

Vụ việc trở nên phức tạp hơn khi người bạn trai phát hiện bạn gái có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác.

Theo thông tin lan truyền, nữ tiến sĩ bị tố 2 lần ngoại tình. Dù bạn trai từng lựa chọn tha thứ, mối quan hệ sau đó vẫn tiếp tục rạn nứt.

Cô bị tố ngoại tình 2 lần.

Đáng chú ý, cô từng phàn nàn với một người bạn thân rằng, bạn trai có ngoại hình không nổi bật. Những lời này sau đó được truyền đến người bạn trai và trở thành một trong những nguyên nhân khiến anh quyết định chấm dứt mối quan hệ.

Trước đó, người bạn trai đã bỏ ra khoản tiền lớn để mua nhà tại Bắc Kinh, chuẩn bị cho cuộc sống sau khi hai người kết hôn.

Bạn trai cũ gửi đơn tố cáo học thuật

Sau khi chia tay, người bạn trai đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan quản lý học thuật và trường nơi nữ tiến sĩ từng theo học. Anh đã cung cấp các tài liệu như bản thảo nghiên cứu, lịch sử chỉnh sửa tài liệu và nội dung trao đổi giữa hai người nhằm chứng minh cáo buộc.

Nội dung tố cáo tập trung vào nghi vấn nữ tiến sĩ không trực tiếp hoàn thành một số công trình nghiên cứu nhưng vẫn đứng tên tác giả, qua đó có dấu hiệu vi phạm quy định về liêm chính học thuật.

Cô bị cáo buộc không liêm chính học thuật.

Nếu được cơ quan chức năng xác nhận, hậu quả có thể bao gồm việc thu hồi bằng cấp hoặc các hình thức xử lý học thuật khác, tùy mức độ vi phạm.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên MXH Trung Quốc. Dân mạng chỉ trích hành vi gian lận học thuật của cô, cho rằng bằng cấp và danh tiếng không thể thay thế năng lực thực thụ.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng phần lớn thông tin hiện được lan truyền trên mạng vẫn là cáo buộc từ một phía và chưa có kết luận chính thức của cơ quan quản lý hoặc trường đại học. Đặc biệt, các thông tin liên quan đến mức thu nhập, số lượng bài báo, chuyện ngoại tình, việc mua nhà hay cáo buộc nữ tiến sĩ từng tự tử đều cần được kiểm chứng độc lập trước khi có thể xem là sự thật.