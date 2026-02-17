Apple sắp làm điều chưa từng xảy ra với MacBook

Theo thông tin từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, chiếc MacBook này sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc vui tươi hơn nhằm thu hút thị trường đối tượng sinh viên và tăng doanh số bán hàng.

MacBook giá rẻ sẽ được bán ở mức khởi điểm dao động từ 13 đến 15,6 triệu đồng?

Các màu sắc được Apple thử nghiệm cho mẫu MacBook mới bao gồm: xám đậm, bạc, xanh lá nhạt, xanh da trời, hồng và vàng. Mặc dù không phải tất cả các màu sắc này sẽ được đưa vào sản xuất, nhưng những màu sắc được chọn hứa hẹn sẽ tạo nên sự khác biệt so với các sản phẩm hiện có.

Mẫu MacBook mới mới dự kiến sẽ có giá dưới 1.000 USD (26 triệu đồng), với một số ước tính cho rằng giá khởi điểm chỉ khoảng 500-600 USD (13 đến 15,6 triệu đồng). Để đạt được mức giá này, Apple có thể sẽ sử dụng chip dòng A, vốn thường được sử dụng cho các mẫu iPhone, thay vì chip dòng M như các mẫu MacBook khác.

Trong khi màn hình của MacBook mới cũng sẽ nhỏ hơn một chút so với MacBook Air và Pro, nhưng vẫn được làm bằng vật liệu nhôm thay vì nhựa để tạo cái nhìn sang trọng. Để sử dụng vỏ nhôm, Apple được cho là đã tìm ra cách sản xuất khung máy nhanh hơn và với chi phí thấp hơn, và sản phẩm này có thể sẽ được ra mắt vào tháng 3 tới đây.

Nhiều chuyên gia tin rằng mẫu MacBook giá rẻ mới sẽ thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt là đối tượng sinh viên vốn hạn chế ngân sách. Giá cả hợp lý và các tùy chọn màu sắc mới mẻ sẽ là những yếu tố quan trọng giúp Apple mở rộng thị phần trong phân khúc này.