Google chính thức mở rộng trợ lý AI Gemini đến phân khúc điện thoại Android giá rẻ

Google vừa công bố một bước tiến lớn trong chiến lược phát triển công cụ Gemini khi triển khai Gemini Go nhằm thay thế Assistant Go trên các thiết bị Android Go. Đây là một tin vui cho người dùng sở hữu điện thoại Android giá rẻ, khi Gemini Go hứa hẹn mang đến trải nghiệm AI mạnh mẽ và tự nhiên hơn.

Gemini không còn giới hạn ở thiết bị Android tầm trung hoặc cao cấp nữa

Trước đây, các thiết bị Android Go chỉ có thể sử dụng Assistant Go, một công cụ hữu ích nhưng còn nhiều hạn chế. Với sự ra mắt của Gemini Go, Google đã thiết kế một trợ lý hoàn toàn mới có khả năng hoạt động hiệu quả trên các thiết bị chỉ với 2 GB RAM. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không còn phải phụ thuộc vào các giải pháp tạm bợ trên web để tương tác với AI.

Những lợi ích Gemini Go mang lại

Gemini Go không chỉ giúp thực hiện các tác vụ cơ bản như gọi điện, gửi tin nhắn hay đặt báo thức, mà còn có khả năng xử lý các truy vấn phức tạp. Người dùng có thể đặt câu hỏi chi tiết hơn, chẳng hạn như tìm kiếm một quán ăn mở cửa vào bữa trưa thứ Ba và có trạm sạc xe điện gần đó. AI sẽ phân tích tất cả các yêu cầu này cùng một lúc, mang đến kết quả chính xác hơn.

Ngoài ra, Gemini Go còn cho phép người dùng tải ảnh, tài liệu và các tệp khác vào cuộc trò chuyện để cung cấp ngữ cảnh cho câu hỏi. Nó cũng có thể tương tác trực tiếp với trình phát đa phương tiện, giúp người dùng dễ dàng yêu cầu phát nhạc theo sở thích.

Google đang triển khai tính năng này dần dần, vì vậy người dùng có thể cần thời gian để thấy sự chuyển đổi giao diện. Để trải nghiệm Gemini Go, người dùng chỉ cần cập nhật ứng dụng Google trên Play Store, vì tính năng này đã được tích hợp sẵn trong ứng dụng.