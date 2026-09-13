Lý do củ sạc 140W của MacBook "vô dụng" với sạc nhanh 60W trên iPhone 18 Pro

Trong những năm qua, Apple đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích về tốc độ sạc của iPhone, khi mà các điện thoại Android có thể đạt công suất sạc lên tới 100W. Tuy nhiên, với sự ra mắt của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, Apple đã cải thiện đáng kể tốc độ sạc.

Không phải mọi bộ sạc nào cũng phát huy tác dụng tận dụng công suất 60W tối ưu của iPhone 18 Pro.

Theo thông tin từ hãng, dòng iPhone 18 Pro có khả năng đạt 50% pin chỉ trong khoảng 15 phút, nhanh hơn khoảng 25% so với iPhone 17 Pro, vốn cần khoảng 20 phút để đạt mức pin tương tự. Đặc biệt, chỉ với 5 phút sạc nhanh, người dùng có thể xem video lên tới 6 tiếng.

Mặc dù vậy, để tận dụng tối đa tốc độ sạc này, người dùng cần một bộ sạc hỗ trợ công suất tối đa 60W, USB Power Delivery 3.1 và Adjustable Voltage Supply (AVS). Bộ sạc Dynamic Power Adapter 40W của Apple có khả năng xuất ra công suất lên đến 60W sẽ giúp người dùng đạt được tốc độ sạc như quảng cáo, miễn là kết hợp với cáp USB-C tương thích.

Tuy nhiên, các bộ sạc MacBook công suất cao hơn như 96W hoặc 140W không đáp ứng được yêu cầu này do thiếu tính năng AVS. Một số bộ sạc bên thứ ba, như Anker 45W, có thể sạc điện thoại nhưng thường chỉ đạt 50% pin trong khoảng 20 phút, tương tự như thế hệ trước.

Cần lưu ý rằng trong hộp iPhone 18 Pro không có bộ sạc mà chỉ có cáp USB-C. Do đó, nếu muốn có tốc độ sạc có dây nhanh nhất, người dùng cần mua bộ sạc Dynamic Power Adapter 40W riêng nếu muốn sản phẩm từ chihns Apple.

Bên cạnh đó, khả năng sạc không dây của iPhone 18 Pro cũng đã được cải thiện: với bộ sạc MagSafe và bất kỳ củ sạc 35W (hoặc cao hơn) nào, người dùng cũng có thể đạt 50% pin trong khoảng 30 phút.

Ngoài ra, iPhone Duo màn hình gập dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới, cũng hỗ trợ tốc độ sạc nhanh tương tự trong cùng điều kiện. Mặc dù đây là một cải tiến đáng hoan nghênh, nhưng việc các bộ sạc MacBook công suất cao không hoàn toàn tương thích với dòng iPhone 18 Pro vẫn tiếp tục là một hạn chế trong trải nghiệm người dùng.

Tin vui là tính năng AVS không phải là tiêu chuẩn độc quyền của Apple, bởi đây là một giao thức mở được định nghĩa bởi USB-IF nhằm cho phép bất kỳ bộ sạc hoặc pin dự phòng nào hỗ trợ chuẩn PD 3.1 trở lên đều có thể cung cấp công suất tối đa.