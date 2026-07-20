Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, cộng đồng mạng gửi "mưa" lời chúc mừng

Tây Ban Nha đã chính thức trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina với tỷ số 1 - 0 trong trận chung kết. Chức vô địch thứ hai trong lịch sử của La Roja ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, nơi người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đồng loạt gửi lời chúc mừng đến đội bóng châu Âu.

Tây Ban Nha đã có trận chung kết áp đảo Argentina.

"Mưa" lời chúc mừng nhà vô địch World Cup 2026

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các nền tảng mạng xã hội tràn ngập những bài đăng ăn mừng. Các từ khóa về Tây Ban Nha, chức vô địch World Cup và các ngôi sao của La Roja nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Không chỉ người hâm mộ Tây Ban Nha, nhiều CĐV trung lập cũng thừa nhận đội bóng xứ sở bò tót đã có một giải đấu xứng đáng để bước lên ngôi cao nhất.

"Chúc mừng Tây Ban Nha. Nhà vô địch hoàn toàn xứng đáng sau những gì đã thể hiện từ đầu giải", tài khoản Facebook Minh Nghĩa viết.

Hay như Facebooker Công Danh chia sẻ: "Đội bóng chơi ổn định nhất cuối cùng cũng đã nâng cúp. Một thế hệ quá xuất sắc của bóng đá Tây Ban Nha".

"Họ vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh và đánh bại cả đương kim vô địch Argentina, không còn gì phải tranh cãi về chức vô địch này", người dùng mạng xã hội có tên Châu Tấn nhận xét.

Vũ điệu Flamenco rực lửa.

Tây Ban Nha có chức vô địch World Cup lần thứ 2.

Lamine Yamal và thế hệ vàng mới được ca ngợi

Bên cạnh lời chúc mừng dành cho toàn đội, nhiều sự chú ý hướng về thế hệ cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha. Không ít người hâm mộ nhận định chức vô địch World Cup 2026 là minh chứng cho thành công của quá trình chuyển giao lực lượng sau nhiều năm được đầu tư bài bản.

Lamine Yamal tiếp tục là cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội. Dù còn rất trẻ, ngôi sao này vẫn được đánh giá là một trong những biểu tượng của nhà vô địch thế giới mới. Nhiều bình luận cho rằng, bóng đá thế giới đang chứng kiến sự hình thành của một thế hệ có thể thống trị trong nhiều năm tới.

Một nữ Facebooker tên Ly Ly viết: "Tương lai của bóng đá Tây Ban Nha mới chỉ bắt đầu".

Bình luận dưới bài đăng, tài khoản Mai Trần nêu quan điểm: "Từ EURO đến World Cup, Tây Ban Nha đã xây dựng được một tập thể gần như hoàn hảo".

Đội tuyển Tây Ban Nha đang có một thế hệ vàng.

Lionel Messi - Argentina nhận nhiều lời động viên

Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho Tây Ban Nha, cộng đồng mạng cũng gửi nhiều lời động viên tới Argentina. Dù không thể bảo vệ thành công chức vô địch, đại diện Nam Mỹ vẫn được đánh giá đã có một kỳ World Cup đáng nhớ với hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng.

Nhiều dùng mạng xã hội dành sự tôn trọng cho Lionel Messi cùng các đồng đội sau khi liên tiếp vượt qua nhiều đối thủ mạnh để góp mặt ở trận chung kết. Không ít bình luận cho rằng, Argentina chỉ thiếu một khoảnh khắc để có thể đưa trận đấu sang hướng khác trước một Tây Ban Nha chơi đầy bản lĩnh.

"Chức vô địch quá xứng đáng cho Tây Ban Nha. Trận chung kết một chiều và Argentina sống sót trong thời gian chính thức nhờ tài năng của Dibu, nhưng một lần nữa người Tây Ban Nha lên chức vô địch thế giới nhờ bàn thắng quyết định ở hiệp phụ. Messi đã có một giải đấu xuất sắc, tiếc là...", Facebooker Lê Mỹ nhận xét.

Cộng đồng mạng nghẹn ngào cho Lionel Messi.