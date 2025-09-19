Lộ thông số Xiaomi 15T series trước "giờ G": Có bản 1TB, màu vàng hồng

Xiaomi 15T series đang được giới công nghệ kỳ vọng trở thành một “flagship killer” mới trong phân khúc cận cao cấp. Với những cải tiến đáng chú ý về camera, hệ điều hành và hiệu năng, bộ đôi 15T và 15T Pro hứa hẹn sẽ tạo nên sức ép không nhỏ lên các đối thủ như Samsung Galaxy S25 FE hay iPhone 17.

Theo các thông tin rò rỉ trước "giờ G" ra mắt (dự kiến cuối tháng 9/2025), thiết kế của Xiaomi 15T series sẽ mang phong cách Gold Family bo cong, vẫn giữ được sự sang trọng nhưng không quá cầu kỳ. Cả hai phiên bản đều đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68. Màu sắc cũng được mở rộng, với 15T Pro có tùy chọn vàng mocha độc đáo, trong khi 15T mang đến phiên bản vàng hồng trẻ trung.

Ảnh rò rỉ 15T series.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở cụm camera hợp tác cùng Leica. Theo GSMArena, trên 15T Pro, người dùng sẽ có trong tay ống kính tele 115mm 50MP với khả năng zoom lossless 10x, hỗ trợ quay 8K cùng nhiều tuỳ chỉnh chuyên nghiệp. Phiên bản 15T cũng không kém cạnh với cảm biến Light Fusion 800, tele 46mm 50MP và quay video chuẩn HDR10+.

Màn hình của cả hai máy có cùng kích thước 6,83-inches, tấm nền AMOLED độ phân giải 2K+, hỗ trợ Dolby Vision và HDR10+. Sự khác biệt nằm ở tần số quét: 144Hz trên 15T Pro, 120Hz trên 15T. Với độ sáng tối đa 3.200 nits, trải nghiệm ngoài trời sẽ không còn là nỗi lo.

Về hiệu năng, Xiaomi 15T Pro được trang bị Dimensity 9400+, trong khi 15T dùng Dimensity 8400-Ultra. Cả hai đều đi kèm RAM LPDDR5x 12GB và bộ nhớ UFS 4.1 lần đầu tiên có tùy chọn 1TB. Công nghệ tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop giúp duy trì hiệu năng ổn định khi chơi game hoặc sử dụng liên tục.

Nhiều thông số đã rò rỉ qua một bức ảnh.

Dung lượng pin trên bộ đôi này dự là sẽ lên tới 5.500mAh. Trong khi 15T Pro hỗ trợ sạc nhanh 90W có dây, 50W không dây; trong khi 15T duy trì sạc nhanh 67W. Đối với người từng chuyển từ flagship Samsung hoặc Apple, thời lượng pin và tốc độ sạc là yếu tố có thể tạo sự khác biệt rõ rệt.

Thêm tin vui nữa là Xiaomi 15T series chạy HyperOS 3 nâng cấp toàn diện so với HyperOS 2, đi kèm các tính năng AI. Người dùng có thể trải nghiệm AI Agent tích hợp Google Gemini, AI Interpreter hay AI Recorder phục vụ công việc. Đặc biệt, bộ công cụ AI về sáng tạo như AI Film, AI Magic Sky, AI Image Enhancement giúp tối ưu hoá quá trình chỉnh sửa ảnh và video ngay trên máy.

Đặt lên bàn so sánh, Samsung Galaxy S25 FE có lợi thế thương hiệu và hệ sinh thái ổn định, nhưng khó cạnh tranh về thông số camera hay tốc độ sạc như Xiaomi. Trong khi đó, iPhone 17 vẫn duy trì sự đồng bộ phần mềm và độ mượt iOS, nhưng người dùng muốn trải nghiệm màn hình lớn, sạc nhanh và đa dạng camera có thể nghiêng về Xiaomi 15T.

Có thể thấy, Xiaomi 15T series không chỉ là một bản nâng cấp thông thường, mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái khẳng định vị thế “flagship killer”. Nếu hãng giữ vững ưu thế giá bán cạnh tranh, đồng thời đáp ứng mong đợi về trải nghiệm ổn định, bộ đôi này hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn sở hữu thiết bị cận cao cấp nhưng vẫn giữ được tinh thần của một flagship thực thụ.