Xiaomi 16 lộ diện trọn vẹn cấu hình "khủng" cận kề ngày ra mắt

Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến sự kiện ra mắt dự kiến, toàn bộ thông số kỹ thuật của chiếc flagship Xiaomi 16 bất ngờ bị rò rỉ trên mạng xã hội X, hé lộ những nâng cấp đáng kinh ngạc, đặc biệt là viên pin dung lượng siêu khủng và vi xử lý hàng đầu chưa từng xuất hiện.

Thế hệ Xiaomi 16 sắp tới hứa hẹn có hiệu năng "khủng".

Theo đó, chuyên gia rò rỉ @Yogesh Brar đã đăng tải chi tiết cấu hình được cho là của phiên bản Xiaomi 16 tiêu chuẩn, và những con số này thực sự gây choáng ngợp, dự kiến sẽ là một "cỗ máy" toàn diện từ trong ra ngoài:

- Màn hình: Tấm nền LTPO OLED 6,3 inch, độ phân giải "1.5K" sắc nét cùng tần số quét mượt mà 120Hz.

- Hệ thống Camera: Cụm 3 camera sau đều có độ phân giải 50MP, bao gồm camera chính dùng cảm biến OmniVision, camera góc siêu rộng và camera tele dùng cảm biến ISOCELL JN5 của Samsung. Camera selfie ở mặt trước cũng có độ phân giải 32MP.

- Hiệu năng và Pin: Đây là điểm nhấn gây sốc nhất. Máy sẽ được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 sắp ra mắt. Đi kèm với đó là viên pin có dung lượng lên tới 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W.

- Các tính năng khác: Máy sẽ chạy HyperOS 3 ngay khi xuất xưởng, sở hữu cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và đặc biệt là đạt chuẩn kháng bụi, nước cao cấp IP68 và IP69.

Hệ thống camera của Xiaomi 16 có ba cảm biến.

Nếu những thông số này chính xác, Xiaomi 16 hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc flagship nửa cuối năm 2025, đặc biệt với thời lượng pin vượt trội. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây vẫn chỉ là thông tin rò rỉ và chưa được Xiaomi xác nhận.

Tin vui là người hâm mộ sẽ không phải chờ đợi lâu. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp tại sự kiện ra mắt chính thức của bộ ba Xiaomi 16 series, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 này.