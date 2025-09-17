Xiaomi tuyên bố bỏ qua Xiaomi 16, "nhảy cóc" thẳng lên Xiaomi 17

Trong một động thái chiến lược chưa từng có tiền lệ, chủ tịch Xiaomi Lu Weibing vừa đưa ra một thông báo gây chấn động thế giới công nghệ, với việc công ty sẽ bỏ qua hoàn toàn dòng Xiaomi 16 và ra mắt thẳng dòng Xiaomi 17 ngay cuối tháng này. Đây được xem là một lời "tuyên chiến" trực diện, nhắm thẳng vào đối thủ Apple và dòng iPhone 17 vừa ra mắt.

Sau khi Apple trình làng iPhone 17 vào đầu tháng này, Xiaomi đã có một nước đi đáp trả không thể táo bạo hơn. Thay vì ra mắt dòng sản phẩm kế nhiệm theo thứ tự thông thường, hãng đã quyết định "nhảy cóc" cả một thế hệ.

Xiaomi 17 sắp "chào đời" là bất ngờ cực lớn từ hãng công nghệ Trung Quốc.

Ông Lu Weibing giải thích, động thái này nhằm mục đích định vị thương hiệu một cách rõ ràng nhất để đối đầu trực tiếp với iPhone 17. Bằng cách đặt tên sản phẩm là "Xiaomi 17", công ty muốn tạo ra một sự so sánh song song và trực diện trong tâm trí người tiêu dùng. Ông gọi đây là "cột mốc quan trọng nhất" trong hành trình 5 năm vươn lên phân khúc cao cấp của Xiaomi.

Để hậu thuẫn cho nước cờ táo bạo này, dòng Xiaomi 17 sẽ được trang bị những công nghệ hàng đầu, trong đó:

- Dòng sản phẩm: Sẽ bao gồm Xiaomi 17, 17 Pro và 17 Pro Max (thay thế cho bản Ultra).

- Vi xử lý: Cả ba sẽ là những thiết bị đầu tiên trang bị con chip flagship mới nhất của Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5.

- Nâng cấp "khủng": Tin đồn cho thấy máy sẽ có pin khổng lồ lên tới 7.500 mAh, và bản Pro Max sẽ có một màn hình phụ độc đáo.

- Giá không đổi: Đáng kinh ngạc hơn cả, tất cả những nâng cấp này được cho là sẽ đến mà không làm tăng giá bán.

"Chúng tôi cũng đang mang đến một điều gì đó mới mẻ cho smartphone, thứ có thể sẽ khiến bạn không còn cảm thấy nhàm chán với các dòng điện thoại hiện tại", ông Lu Weibing "nhá hàng".

Thông báo của chủ tích Xiaomi Lu Weibing

Đây là canh bạc táo bạo nhất của Xiaomi từ trước đến nay. Bằng cách đồng bộ hóa tên gọi và thời điểm ra mắt, cùng với cấu hình vượt trội và mức giá cạnh tranh, Xiaomi đang cho thấy họ không còn muốn làm "kẻ thế vai" trong thế giới Android, mà muốn trở thành đối thủ xứng tầm của Apple. Trận chiến thực sự sẽ bắt đầu vào cuối tháng này.