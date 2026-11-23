Các nhà nghiên cứu đã từng giả thuyết rằng một vụ va chạm hành tinh trong quá khứ có thể đã thổi bay các lớp ngoài của Sao Thủy, giải thích cho kích thước nhỏ nhưng mật độ lớn của hành tinh này. Tuy nhiên, hiện tại, họ đang nghi ngờ rằng Sao Thủy có thể chỉ đơn giản là “Sao Thủy” trong quá trình hình thành của nó. Một sứ mệnh không gian mới mang tên BepiColombo có thể sẽ làm sáng tỏ cuộc tranh luận này.

Một sứ mệnh mới đã đến Sao Thủy, hành tinh bí ẩn nhất trong hệ Mặt Trời

Trước đây, các nhà khoa học cho rằng Sao Thủy là một hành tinh chết, một khối đá bị tàn phá quay quanh Mặt Trời. Họ tin rằng hành tinh này quá nhỏ để có lõi lỏng tạo ra từ trường, vì lõi của các hành tinh nhỏ thường đông đặc ngay sau khi hình thành. Tuy nhiên, tàu thăm dò Mariner 10 đã phát hiện ra từ trường của Sao Thủy trong những năm 1970, cho thấy hành tinh này có thể có sắt lỏng trong lõi của nó.

Dữ liệu từ tàu thăm dò MESSENGER của NASA (2011-2015) đã tiết lộ rằng bề mặt Sao Thủy, mặc dù bị thiêu đốt bởi Mặt Trời, vẫn ẩn chứa hoạt động địa chất bất ngờ. MESSENGER cũng phát hiện ra sự “lắc lư” của hành tinh khi quay quanh Mặt Trời, cho thấy lõi của Sao Thủy chiếm khoảng 60% thể tích của hành tinh, so với 15% của Trái Đất.

Nhiều bí ẩn về Sao Thủy sắp có lời giải

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu này qua nhiều mô hình hình thành hành tinh nhưng chưa tìm ra lời giải thích thỏa đáng. Họ đặt ra câu hỏi liệu Sao Thủy có từng lớn hơn và đã mất đi các lớp ngoài do va chạm hay không. Tuy nhiên, bề mặt của nó không cho thấy dấu hiệu của một vụ va chạm lớn.

Sứ mệnh BepiColombo, được đặt theo tên nhà toán học người Ý Giuseppe Colombo, sẽ giúp giải quyết những bí ẩn này. Sau hành trình 8 năm, hai tàu quỹ đạo của sứ mệnh này sẽ bị lực hấp dẫn của Sao Thủy “bắt giữ” vào ngày 21/11. Tàu BepiColombo đến vào thời điểm quan trọng, khi việc hiểu về Sao Thủy có thể giúp giải thích cách các hành tinh hình thành quanh các ngôi sao xa xôi.

Nhà địa vật lý Catherine Johnson từ Đại học British Columbia cho biết: “Sao Thủy là ví dụ của chúng ta trong hệ Mặt Trời về một hành tinh gần Mặt Trời”. Johnson sẽ kết hợp các phép đo từ trường của Sao Thủy từ hai tàu quỹ đạo để giải thích cấu trúc của hành tinh này.

Là hành tinh gần Mặt Trời nhất, Sao Thủy quay quanh Mặt Trời ở khoảng cách trung bình khoảng gần 58 triệu km, chỉ bằng 2/5 quãng đường từ Trái Đất. Việc tiếp cận Sao Thủy bằng tàu thăm dò không gian rất khó khăn do quỹ đạo của nó. Cả MESSENGER và BepiColombo đều sử dụng các chuyến bay ngang qua các hành tinh để thực hiện nhiệm vụ.

Dữ liệu từ BepiColombo có thể tiết lộ rằng Sao Thủy có lõi lớn hơn nhiều so với dự kiến, điều này có thể thay đổi cách chúng ta hiểu về sự hình thành của hành tinh này. Các nhà khoa học hy vọng rằng sứ mệnh này sẽ cung cấp những hiểu biết mới về cấu trúc và hoạt động bên trong của Sao Thủy, từ đó mở rộng kiến thức về các hành tinh trong và ngoài hệ Mặt Trời.

Sứ mệnh BepiColombo không chỉ là một bước tiến trong việc khám phá Sao Thủy mà còn là một cơ hội để hiểu rõ hơn về các quá trình hình thành hành tinh trong vũ trụ. Các nhà khoa học đang rất háo hức chờ đợi những phát hiện từ sứ mệnh này, với hy vọng rằng nó sẽ cách mạng hóa sự hiểu biết về hành tinh gần Mặt Trời nhất.