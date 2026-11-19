Các chuyên gia công nghệ đã tiến hành đánh giá thực tế chiếc iPhone Duo trong gần hai tuần. Dưới đây là 3 lý do chính khiến iPhone Duo không phù hợp với nhiều người dùng.

#1: Khó sử dụng điện thoại bằng một tay

Với những người dùng luôn sử dụng iPhone bằng một tay, iPhone Duo rõ ràng kém tiện lợi hơn vì được thiết kế để dùng bằng cả hai tay. Cụ thể hơn, sản phẩm này không hề thoải mái như khi dùng iPhone 18 Pro. Máy quá rộng và quá nặng nên khó có thể cầm nắm trong thời gian dài.

iPhone Duo.

Việc phải dùng cả hai tay cho hầu hết các thao tác trên iPhone, đây sẽ là một thay đổi khá lớn vì có rất nhiều tình huống người dùng không thể rảnh cả hai tay.

Nếu iFan đã quen dùng iPhone bằng hai tay thì trải nghiệm cầm nắm trên iPhone Duo có lẽ sẽ không quá bất tiện.

#2: Màn hình bên trong không thu hút

Giá trị lớn nhất của một chiếc điện thoại màn hình gập chính là tính năng "2 trong 1": vừa là một chiếc điện thoại tiêu chuẩn, vừa sở hữu màn hình cỡ máy tính bảng mà vẫn có thể bỏ vừa túi quần.

iPhone Duo.

Qua trải nghiệm dùng nhiều ứng dụng trên màn hình bên trong, iPhone không thực sự hấp dẫn như đánh giá ban đầu. Với các chương trình truyền hình và phim ảnh, nhiều người vẫn ưu tiên sử dụng màn hình TV kết hợp với Apple TV 4K thay vì cầm iPhone trên tay trong thời gian dài.

Tính năng đa nhiệm trên iPhone Duo hoạt động thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, mỗi khi cần xử lý nhiều tác vụ cùng lúc, iPad Pro gắn kèm bàn phím Magic Keyboard vẫn là giải pháp tối ưu hơn. Một thiết bị không có bàn phím sẽ không thể thay thế máy tính. Hơn nữa, màn hình của iPhone Duo cũng quá nhỏ để có thể làm việc một cách thoải mái.

#3: Hệ thống camera chưa đủ "chất"

Với iPhone Air, hệ thống camera và nhiều tính năng bị hạn chế nhưng vẫn được giới chuyên môn đánh giá “đủ dùng”.

Camera sau của iPhone 18 Pro xịn sò hơn iPhone Duo.

Khi iPhone 18 Pro được ra mắt, camera chính của iPhone 18 Pro với ống kính tele là một điểm cộng tuyệt vời.

Liệu camera của iPhone Duo có đủ tốt cho đa số người dùng không? Câu trả lời là có. Tuy nhiên, xét về sự đa dạng tính năng và tiện lợi trong nhiếp ảnh, cặp iPhone 18 Pro vẫn nổi bật hơn nhiều.

Tạm kết

Tất nhiên, iPhone Duo không phải là một sản phẩm tồi. Tuy nhiên, chúng không dành cho tất cả mọi người. Với nhiều iFan, Apple đã tạo ra mẫu iPhone mới độc đáo nhất kể từ phiên bản đầu tiên và có rất nhiều ưu điểm khác.

Giới chuyên gia đang tò mò chờ xem các mẫu điện thoại màn hình gập sẽ trở nên phổ biến đến mức nào so với các mẫu điện thoại dạng thanh truyền thống, bởi mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm riêng. Năm sau, iPhone Duo 2 được kỳ vọng sẽ khắc phục nhược điểm của thế hệ năm nay. Cùng chờ xem Apple sẽ mang tới những gì cho "siêu phẩm" 2027.