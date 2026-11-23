AI tăng tốc tấn công mạng, áp lực dồn lên hệ thống phòng thủ

Năm 2027, bạn thức dậy một buổi sáng và phát hiện mình không thể sử dụng email hay gửi tin nhắn tức thời. Tài khoản ngân hàng trực tuyến cũng bị sập. Hàng trăm tổ chức trên toàn thế giới bị tấn công mạng, khiến hàng nghìn nhân viên không thể truy cập các hệ thống quan trọng. Lần này, kẻ tấn công không phải một quốc gia hay nhóm khủng bố, mà là các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) đang nắm quyền kiểm soát.

Ông Dario Amodei, CEO Anthropic, đã hình dung về viễn cảnh tương lai như trên. Trong một bài luận dài 4.000 từ, ông cảnh báo hàng loạt tác nhân ảo có thể chiếm quyền kiểm soát toàn bộ internet trong vòng 6 đến 12 tháng.

Theo Financial Times, một phần viễn cảnh này dường như đang được phản ánh qua những sự cố gần đây. Trong tuần qua, hệ thống CNTT tại các tổ chức như Microsoft, JPMorgan, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và thậm chí Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đều gặp sự cố, làm gia tăng cảm giác bất ổn liên quan đến AI.

Việc kết nối ngày càng sâu giữa hệ thống CNTT và thiết bị điều khiển công nghiệp làm gia tăng nguy cơ bị tấn công mạng.

Từ những vụ tấn công vào tủ đông siêu thị ở châu Âu khiến Anh phải triển khai biện pháp ứng phó, xâm nhập hệ thống điều khiển của các công ty cấp nước tại Mỹ, đến vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance, các hoạt động tấn công mạng ngày càng mở rộng về quy mô và mức độ ảnh hưởng.

Tuy nhiên, đối với các chuyên gia an ninh mạng, mối đe dọa cấp bách từ AI không nằm ở những kịch bản một hệ thống tự động chiếm quyền kiểm soát internet hay gây ra sự kiện dẫn đến sự tuyệt chủng của nhân loại.

Mối lo ngại lớn hơn là các quốc gia và nhóm tội phạm đang sử dụng AI để tăng cường năng lực tấn công, với tốc độ và quy mô mà hệ thống phòng thủ hiện nay chưa sẵn sàng đối phó.

Ông Charl van der Walt, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu an ninh toàn cầu tại Orange Cyberdefense, cho biết các vụ tống tiền trên mạng mà nhóm của ông theo dõi đã tăng từ khoảng 1.500 vụ năm 2020 lên 7.100 vụ năm 2025. Trong cùng thời gian, số nhóm tống tiền mạng hoạt động tăng từ 33 lên 114.

Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi quá trình số hóa, sự chuyên nghiệp hóa của tội phạm mạng và sự phát triển của tiền điện tử, giúp các đối tượng dễ dàng kiếm tiền từ hoạt động phạm pháp.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Orange Cyberdefense đã ghi nhận 7.500 vụ tấn công mạng tương tự. Dù một số vụ có thể sử dụng công cụ AI, nghiên cứu của Orange cho thấy chưa có vụ nào được xác định là hoàn toàn tự động do AI thực hiện.

Tháng 8, các nhà nghiên cứu Mỹ sử dụng mô hình của OpenAI và Google để phát hiện những lỗ hổng trong PHP, ngôn ngữ lập trình được sử dụng trên khoảng 70% website, mà trước đó chưa được phát hiện trong hơn một thập kỷ.

Theo các quan chức Mỹ, việc cập nhật phần mềm gấp rút đã góp phần gây ra một số sự cố gần đây, khiến Microsoft bị gián đoạn truy cập email tại 70 quốc gia, làm tê liệt hoạt động hàng không Mỹ và ảnh hưởng đến mạng nội bộ mật của NSA.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu trở thành chiến trường mới

Tuy nhiên, nguy cơ an ninh mạng không chỉ đến từ năng lực ngày càng lớn của các nhóm tin tặc hay sự phát triển của AI. Một vấn đề khác ít được chú ý hơn là chính những điểm yếu tồn tại trong hạ tầng công nghệ, khiến các hệ thống thiết yếu dễ bị tổn thương ngay cả khi không có cuộc tấn công mạng nào xảy ra.

Theo The Guardian, chuyên gia an ninh mạng Bruce Schneier cho rằng loạt sự cố công nghệ tại Mỹ trong tuần qua không xuất phát từ một cuộc tấn công mạng phối hợp hay sự can thiệp của AI.

Trung tâm dữ liệu và trạm biến áp điện là những hạ tầng thiết yếu, đòi hỏi đầu tư lớn cho bảo trì và dự phòng để hạn chế rủi ro gián đoạn.

Theo ông Schneier, điều đáng lo ngại nằm ở tình trạng mong manh của hạ tầng công nghệ hiện nay. Phần lớn hệ thống máy tính được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, sau đó liên tục được vá lỗi và nâng cấp. Nhiều hệ thống thiếu cơ chế dự phòng hiệu quả, trong khi ngày càng phụ thuộc vào các nền tảng tập trung.

Nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở khía cạnh kỹ thuật mà còn liên quan đến cách các doanh nghiệp phân bổ nguồn lực. Bảo mật, bảo trì, dự phòng và khả năng khôi phục đều là những yếu tố cần thiết để duy trì hệ thống đáng tin cậy, nhưng cũng đòi hỏi chi phí lớn. Đặc biệt, những khoản đầu tư này thường không tạo ra doanh thu trực tiếp trong ngắn hạn.

Trong mô hình kinh doanh đặt lợi nhuận cổ đông lên hàng đầu, doanh nghiệp có động lực cắt giảm những khoản chi được xem là không cần thiết để cải thiện hiệu quả tài chính. Việc đầu tư cho khả năng chống chịu của hệ thống vì thế có thể bị xếp sau các mục tiêu lợi nhuận trước mắt.

Ông Schneier cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp có thể chuyển một phần chi phí phát sinh từ sự cố sang xã hội. Khi hệ thống hàng không ngừng hoạt động, hành khách phải chịu cảnh mắc kẹt tại sân bay. Khi ngân hàng gặp trục trặc, khách hàng không thể tiếp cận tài khoản của mình. Trong khi đó, chi phí đầu tư để ngăn ngừa những sự cố tương tự lại chủ yếu do doanh nghiệp quyết định.

Tình trạng này tạo ra một nghịch lý: doanh nghiệp hưởng lợi từ việc cắt giảm chi phí, trong khi người dân và nền kinh tế phải gánh chịu hậu quả khi hệ thống gặp sự cố. Những điểm yếu về bảo mật và dự phòng cũng khiến hạ tầng dễ bị tổn thương hơn trước cả các cuộc tấn công mạng do con người thực hiện lẫn những hoạt động có sự hỗ trợ của AI.

Công nghệ mới có thể giúp tin tặc phát hiện lỗ hổng nhanh hơn, phân tích hệ thống phức tạp và mở rộng quy mô tấn công. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại còn phụ thuộc vào khả năng chống chịu của hạ tầng mục tiêu. Một hệ thống thiếu dự phòng, không được bảo trì đầy đủ và phụ thuộc quá nhiều vào một nền tảng tập trung có thể biến sự cố kỹ thuật thông thường thành gián đoạn nghiêm trọng.

Để giải quyết vấn đề, ông Schneier cho rằng cần thay đổi các động lực kinh tế khiến doanh nghiệp ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn hơn độ tin cậy của hệ thống. Những biện pháp được ông đề cập bao gồm tăng cường quy định, thực thi nghiêm các tiêu chuẩn an toàn và áp dụng những khoản phạt đủ sức răn đe đối với doanh nghiệp không bảo đảm khả năng vận hành của hạ tầng. Việc thực thi luật chống độc quyền cũng được xem là cần thiết để hạn chế tình trạng tập trung thị trường và sự phụ thuộc vào một số ít nhà cung cấp công nghệ.

Trong khi đó, bà Anne Neuberger, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, cho rằng những hệ thống như bệnh viện, đường ống dẫn dầu và mạng lưới điện cần được quan tâm đặc biệt.

Các công ty an ninh mạng đang đẩy mạnh ứng dụng AI vào hoạt động phòng thủ, từ phát hiện và phân tích mối đe dọa đến tự động phản ứng, vô hiệu hóa các cuộc tấn công. Một hướng tiếp cận khác là xây dựng các bản sao kỹ thuật số của hạ tầng trọng yếu để thử nghiệm những tình huống rủi ro và đánh giá khả năng chống chịu trước khi triển khai các biện pháp bảo vệ trong thực tế.

Theo bà Neuberger, AI chắc chắn giúp gia tăng năng lực của kẻ tấn công, nhưng cũng có thể tạo ra bước ngoặt trong hoạt động phòng thủ. Vấn đề là các quốc gia và doanh nghiệp cần nhanh chóng tận dụng công nghệ này, đồng thời khắc phục những điểm yếu tồn tại lâu nay trong hạ tầng thiết yếu.

Bởi trong cuộc đua an ninh mạng, việc phát triển công cụ phòng thủ tiên tiến sẽ khó phát huy hiệu quả nếu những hệ thống cần bảo vệ vẫn thiếu các điều kiện cơ bản về bảo mật, bảo trì và dự phòng.