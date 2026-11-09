Vì sao iPhone đôi khi không hiển thị nút từ chối cuộc gọi?

Nhiều người dùng iPhone đã từng rơi vào tình huống khó xử khi điện thoại reo lên ở những nơi không thích hợp. Khi không thấy tùy chọn từ chối cuộc gọi, nhiều người có thể hoảng loạn và bấm lung tung hoặc thậm chí muốn ném điện thoại đi. Vậy tại sao lại không có tùy chọn từ chối cuộc gọi trên màn hình?

Cuộc gọi đến iPhone có thể không hiển thị nút trả lời hoặc từ chối cuộc gọi

Câu trả lời rất đơn giản: Khi iPhone bị khóa, các cuộc gọi đến chỉ hiển thị nút “vuốt để trả lời”. Ngược lại, khi điện thoại được mở khóa, người dùng sẽ thấy cả hai tùy chọn trả lời và từ chối cuộc gọi. Tùy thuộc vào cài đặt, các nút này có thể hiển thị trong một thanh nhỏ hoặc trải rộng toàn màn hình. Đây là cách hoạt động mặc định của iPhone từ khi xuất xưởng, và người dùng có thể điều chỉnh cài đặt này trong phần Cài đặt.

Ngoài ra, người dùng không cần phải chờ nút trên màn hình để từ chối hoặc tắt tiếng cuộc gọi, bởi họ có thể nhấn nhanh nút bên cạnh hai lần để từ chối cuộc gọi và chuyển người gọi trực tiếp đến hộp thư thoại. Hoặc, người dùng có thể nhấn một trong hai nút âm lượng để tắt tiếng chuông mà không cần từ chối cuộc gọi, bất kể màn hình có bị khóa hay không.

Cách từ chối cuộc gọi iPhone khi không có nút từ chối xuất hiện

Nếu muốn từ chối cuộc gọi mà không nhấc máy, hãy nhấn nút nguồn hai lần ngay khi iPhone bắt đầu đổ chuông. Người gọi có thể nhận biết cuộc gọi của họ đã bị từ chối, nhưng điều này không nhất thiết phải bị coi là bất lịch sự. Người dùng có thể gửi tin nhắn văn bản để giải thích lý do từ chối thông qua tùy chọn Tin nhắn trong giao diện cuộc gọi đến.

Để tùy chỉnh các câu trả lời đã chuẩn bị trước, người dùng có thể vào Cài đặt > Ứng dụng > Điện thoại > Phản hồi bằng tin nhắn và chỉnh sửa các câu trả lời theo ý muốn. Việc này chỉ mất vài phút nhưng có thể giúp người dùng truyền tải thông tin một cách hiệu quả.

Ngoài ra, nếu thường xuyên nhận cuộc gọi không mong muốn, người dùng có thể chặn số điện thoại đó bằng cách tìm số trong mục Gần đây, chạm vào số đó và chọn “Chặn liên hệ”. Người dùng cũng có thể sử dụng tính năng sàng lọc người gọi không xác định trong Cài đặt để quản lý các cuộc gọi không mong muốn.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng cuộc sống luôn thay đổi, và số điện thoại lạ có thể là một người bạn mới hoặc ai đó cần liên lạc khẩn cấp. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định từ chối cuộc gọi.