Sau khi GTA 6 chính thức ra mắt và gây sốt toàn cầu, danh tính cô gái nóng bỏng trên bìa game cuối cùng cũng được tiết lộ. Đó là Sabii Garcia, một người mẫu gốc Dominica sống tại Mỹ, cô đã phải giữ kín bí mật này suốt hơn một năm.

Người mẫu nóng bỏng trên bìa GTA 6 chính thức lộ diện

Theo đó, sau khi Grand Theft Auto VI (GTA 6) chính thức phát hành ngày 19/11, không chỉ nội dung trò chơi mà cả hình ảnh quảng bá cũng trở thành chủ đề được cộng đồng game thủ bàn luận sôi nổi.

Đáng chú ý, cô gái có mái tóc xoăn, diện áo xanh ngắn cùng bikini trắng trên bìa game đã thu hút sự tò mò của đông đảo người chơi kể từ khi hình ảnh được Rockstar Games công bố vào tháng 6/2026.

Nhiều người đặt câu hỏi liệu nhân vật này có được xây dựng dựa trên một người mẫu ngoài đời thực hay chỉ là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Danh tính cô gái trong ảnh bìa GTA 6 được tiết lộ.

Mới đây, danh tính cô gái làm nguyên mẫu cho ảnh bìa GTA 6 được xác nhận là Sabii Garcia, một người mẫu gốc Dominica hiện sinh sống tại New York, Mỹ.

Ngày 19/11, Sabii đăng tải bài viết trên Instagram cá nhân, công khai việc cô từng được lựa chọn làm người mẫu cho hình minh họa trên bìa GTA 6.

"Tôi chính là người mẫu trên bìa GTA 6. Tôi đã giữ bí mật này hơn một năm và cuối cùng cũng có thể chia sẻ với mọi người", cô hào hứng thông báo.

Cô cho biết việc được góp mặt trong dự án game đình đám khiến bản thân cảm thấy vô cùng đặc biệt, nhất là khi nhìn thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên toàn cầu.

"Từ lúc làm hình mẫu thiết kế cho đến khi nhìn thấy tác phẩm cuối cùng, mọi thứ vẫn giống như một giấc mơ", Sabii chia sẻ.

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ sản xuất và đặc biệt là Cali Elizabeth Moore, giám đốc tuyển chọn diễn viên của Rockstar Games, người đã tìm ra và trao cho cô cơ hội tham gia dự án. Cô cũng khẳng định đây sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp người mẫu của mình.

Giám đốc tuyển chọn của Rockstar Games lên tiếng xác nhận

Thông tin Sabii Garcia là người mẫu cho bìa GTA 6 nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng. Khi Rockstar Games công bố bìa game vào tháng 6/2026, một số người chơi từng nghi ngờ nhân vật được lấy cảm hứng từ Gabriela Chiquin, nữ DJ người Venezuela. Tuy nhiên, những đồn đoán này đã được giải đáp sau bài đăng của Sabii Garcia.

Sabii Garcia ngoài đời thực.

Đáng chú ý, Cali Elizabeth Moore, giám đốc tuyển chọn diễn viên của Rockstar Games, cũng xuất hiện trong phần bình luận để xác nhận thông tin. Cô dành lời khen cho ngoại hình của Sabii, đồng thời tiết lộ các đồng nghiệp từng bất ngờ khi nhìn thấy người mẫu ngoài đời thực.

Theo Cali, một số người thậm chí không tin Sabii là người thật vì nhan sắc quá nổi bật, khiến cô phải lên tiếng xác nhận. Dù vậy, hình ảnh nhân vật trên bìa GTA 6 không phải ảnh chụp được sử dụng nguyên bản, mà là tác phẩm minh họa được thực hiện dựa trên những hình ảnh ban đầu của Sabii.

Sau khi danh tính được công bố, bài đăng của Sabii nhận được hàng loạt lời chúc mừng. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết cô gái trên bìa trò chơi thực sự có ngoài đời.

Sự chú ý dành cho Sabii diễn ra trong bối cảnh GTA 6 ghi nhận doanh số ra mắt ấn tượng. Theo ước tính của công ty phân tích Sensor Tower, trò chơi đạt khoảng 24,58 triệu bản bán ra trong ngày đầu tiên, bao gồm cả các đơn đặt trước. Đây là số liệu ước tính, không phải con số bán hàng được Rockstar Games xác nhận.