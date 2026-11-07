Apple chiếm một nửa doanh thu điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 3

Theo một báo cáo mới từ Counterpoint Research, Counterpoint Research đã phân tích hiệu suất của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 3. Trong đó, Apple vừa ghi nhận mức doanh thu điện thoại thông minh toàn cầu cao nhất từ ​​trước đến nay trong quý 3.

iPhone 18 Pro.

Samsung đứng ở vị trí thứ hai, chiếm 19% doanh thu điện thoại thông minh toàn cầu; theo sau là Xiaomi với 6%, Oppo với 5% và Vivo với 4%.

Một kỷ lục khác được Counterpoint ghi nhận là giá bán trung bình (ASP) của iPhone đã đạt mức cao nhất từ ​​trước đến nay – 1.031 USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ thể hiện thị phần doanh thu, giá bán trung bình và sản lượng smartphone xuất xưởng của các thương hiệu smartphone qua thời gian.

Ông Tarun Pathak, Giám đốc Nghiên cứu tại Counterpoint giải thích rằng dòng iPhone 18 Pro đã góp phần thúc đẩy mức giá bán trung bình (ASP) của Apple dù dòng sản phẩm này mới chỉ ra mắt vào cuối quý 3:

“Apple vẫn là thương hiệu lớn có khả năng chống chịu tốt nhất trong quý 3 với sản lượng xuất xưởng gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Apple sở hữu lợi thế về định giá, cho phép hãng hấp thụ chi phí bộ nhớ tăng cao và chuyển phần chi phí này sang người tiêu dùng mà ít gây ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm. Đồng thời, sự gia tăng của ASP còn đến từ mức giá khởi điểm cao hơn của dòng iPhone 18 Pro, do không có phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn cùng với việc điều chỉnh tăng giá các mẫu iPhone cũ hơn vào tháng 9. Tất cả những yếu tố này đã giúp Apple đạt được mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong một thị trường vốn đang gặp nhiều thách thức.”

Cuối cùng, báo cáo lưu ý rằng mặc dù Samsung vẫn dẫn đầu thị trường về sản lượng xuất xưởng nhưng khoảng cách giữa hãng này và Apple đã thu hẹp đôi chút. Cụ thể, Samsung và Apple lần lượt chiếm 22% và 21% tổng lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu.