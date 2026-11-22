Triều Tiên, một trong những quốc gia bí mật nhất thế giới, luôn thu hút sự tò mò từ bên ngoài biên giới. Việc tiếp cận thông tin tại đây bị hạn chế nghiêm ngặt, khiến người dân có rất ít liên hệ với thế giới bên ngoài. Điều này cũng áp dụng cho lĩnh vực công nghệ, nơi mà các thiết bị hoạt động trong những điều kiện khác biệt so với những gì chúng ta quen thuộc.

Smartphone Triều Tiên có một điều mà không quốc gia nào khác áp dụng.

Một ví dụ điển hình là smartphone của Triều Tiên. Mặc dù bề ngoài trông giống như những chiếc điện thoại Android thông thường, bên trong chúng lại ẩn chứa một hệ thống kiểm soát chặt chẽ hơn nhiều. Một số thiết bị cho phép người dùng thanh toán, mua sắm hoặc xem video, nhưng đồng thời cũng tích hợp các cơ chế kiểm duyệt và giám sát nhằm hạn chế quyền riêng tư.

Theo phân tích của BBC, một chiếc smartphone được buôn lậu ra khỏi Triều Tiên đã tiết lộ nhiều tính năng đáng lo ngại. Chẳng hạn, bàn phím của thiết bị này không chỉ sửa lỗi chính tả mà còn tự động thay thế một số cụm từ để phù hợp với ngôn ngữ chính thức của chính phủ. Khi người dùng gõ “Korea”, từ này sẽ được thay thế bằng một thuật ngữ đặc biệt mà Triều Tiên dùng để chỉ nước láng giềng.

Ngoài ra, thiết bị này còn có khả năng chụp ảnh màn hình định kỳ mà người dùng không hề hay biết, lưu trữ chúng vào một thư mục ẩn. Công cụ này, được gọi là Trace Viewer, đã được ghi nhận trong một nghiên cứu của NK TechLab. Mặc dù người dùng có thể thấy các liên kết đến những bản ghi này, nhưng họ không thể mở hoặc xóa hình ảnh, cho thấy sự xâm phạm quyền riêng tư rõ ràng.

Việc kiểm soát trên smartphone ở mức rất cao.

Sự kiểm soát này không chỉ dừng lại ở việc giám sát hoạt động của người dùng mà còn mở rộng đến các ứng dụng và nội dung có thể sử dụng. Smartphone của Triều Tiên tích hợp hệ thống chữ ký số để xác minh tính hợp pháp của các ứng dụng, từ đó chặn các nội dung chưa được phê duyệt, bao gồm cả phim và video từ Hàn Quốc.

Người dùng không thể tự do duyệt internet mà chỉ có thể truy cập vào Kwangmyong, một mạng nội bộ quốc gia với các trang web và dịch vụ được ủy quyền. Mặc dù vậy, các thiết bị này vẫn cung cấp một số tính năng tiêu chuẩn như đọc báo chí chính thức, xem video và thực hiện thanh toán.

Thị trường điện thoại di động tại Triều Tiên hiện có ít nhất 24 thương hiệu, chủ yếu đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Tuy nhiên, sự kiểm soát của chính phủ đối với nội dung và hoạt động của người dùng trên các thiết bị này là điều không thể chấp nhận được ở bất kỳ quốc gia nào khác.