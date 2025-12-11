Lịch ra mắt Galaxy 2026 “vỡ trận”, Samsung buộc phải đổi chiến thuật

Thông thường, Samsung công bố các điện thoại dòng Galaxy S vào tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai, tiếp theo là dòng sản phẩm Galaxy A vào tháng Ba. Tuy nhiên, lịch trình này đã bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nội bộ trong dòng sản phẩm Galaxy S.

Samsung dự kiến ra mắt Galaxy S26 vào cuối tháng 2/2026.

Samsung trước đây dự kiến ra mắt mẫu Galaxy S26 Edge để thay thế Galaxy S26 Plus. Tuy nhiên, do doanh số bán hàng không đạt kỳ vọng của Galaxy S25 Edge, công ty đã quyết định hủy bỏ Galaxy S26 Edge và đưa Galaxy S26 Plus trở lại danh mục sản phẩm, tuy nhiên với thời gian ra mắt muộn hơn. Sự thay đổi này đã làm chậm tiến độ nghiên cứu và phát triển, dẫn đến việc dòng Galaxy S26 dự kiến ra mắt vào cuối tháng Hai, thay vì đầu năm như thường lệ.

Mặc dù dòng Galaxy S26 có thể ra mắt muộn hơn, Samsung đang nỗ lực bù đắp khoảng trống bằng cách đẩy nhanh tiến độ ra mắt các sản phẩm giá rẻ và tầm trung. Các mẫu Galaxy A07, A37 và A57 dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Trong số này, một rò rỉ mới cho biết Galaxy A07 5G có thể ra mắt vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 1/2026, sớm hơn so với các mẫu Galaxy A0-series giá rẻ trước đây.

Điều này buộc các mẫu Galaxy A 2026 phải được đẩy nhanh nhằm bù đắp.

Đặc biệt, Samsung cũng lên kế hoạch ra mắt Galaxy A37 và A57 sớm hơn so với lịch trình thông thường. Hai mẫu điện thoại này thường xuất hiện vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4, nhưng Samsung dự kiến sẽ ra mắt sớm nhất vào tháng 2/2026. Sự thay đổi này cho thấy Samsung đang cố gắng duy trì đà phát triển sản phẩm trong khi điều chỉnh lịch trình ra mắt các mẫu cao cấp.

Galaxy A37 và A57 sẽ được trang bị những nâng cấp nhỏ với vi xử lý mới và phần mềm mới nhất, cả hai sẽ chạy trên hệ điều hành Android 16. Galaxy A57 được cho là sẽ sử dụng chip Exynos 1680 mới của Samsung, kết hợp với GPU Xclipse 550, trong khi Galaxy A37 sẽ trang bị chip Exynos 1480 cùng với GPU Xclipse 530.