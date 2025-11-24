Galaxy S26 Ultra sẽ có pin "khủng" hơn bản tiền nhiệm

Giờ đây, Samsung cuối cùng cũng đang cân nhắc việc vượt qua rào cản dung lượng pin 5.000 mAh trên các dòng flagship Galaxy của hãng. Theo tin đồn mới nhất, Galaxy S26 Ultra năm sau sẽ có pin lớn nhất trong lịch sử Galaxy.

Galaxy S26 Ultra sẽ có pin 5.200 mAh

Thông tin rò rỉ cho biết, Galaxy S26 Ultra tiếp tục có xu hướng mỏng nhẹ hơn so với các thế hệ trước nhưng sẽ có pin lớn hơn. Dự kiến, Galaxy S26 Ultra sẽ có pin 5.200 mAh thay vì pin 5.000 mAh ​​- đã được Samsung sử dụng trong nhiều năm.

Galaxy S25 Ultra.

Các báo cáo trước đây cũng cho rằng Galaxy S26 Ultra sẽ được nâng cấp tốc độ sạc lên sạc nhanh 60W. Đây là điều rất đáng hoan nghênh.

Tất cả những thay đổi trên cho thấy Samsung đang cân nhắc những yếu tố quan trọng để cạnh tranh với iPhone màn hình gập (dự kiến có viên pin lớn hơn 5000 mAh).

Chỉ để cạnh tranh với iPhone 17 Pro Max?

Samsung đã sử dụng pin 5.000 mAh trên điện thoại Galaxy S Ultra của mình quá lâu, khiến người dùng từ bỏ hy vọng về một bản nâng cấp ngoạn mục. Năm nay, Apple đã bắt kịp dung lượng pin của Samsung với iPhone 17 Pro Max.

Rất có thể lý do duy nhất khiến Galaxy S26 Ultra có pin lớn hơn là vì Samsung muốn vượt lên trước Apple. Suy cho cùng, chỉ có Apple mới thúc đẩy sự đổi mới của Samsung.

Galaxy S25 Ultra có pin 5000 mAh.

Nghiên cứu về Galaxy S26 Edge có lẽ đã góp phần vào sự thay đổi này. Theo các thông tin rò rỉ, Samsung đã chạm đến giới hạn của pin Li-ion với Galaxy S26 Edge. Công ty có thể sẽ áp dụng những gì đã học được cho Galaxy S26 Ultra, cố gắng làm cho chiếc flagship này mỏng hơn nhưng vẫn có pin lớn hơn.

Apple đang áp dụng một cách tiếp cận khác: iPhone Air sẽ dành cho những người dùng muốn có một chiếc điện thoại mỏng hơn mỗi năm, các mẫu iPhone Pro sẽ dày hơn để có phần cứng tốt hơn. Rõ ràng, sự phát triển trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh đang thúc đẩy Samsung sử dụng pin tốt hơn, đây là điều vô cùng đáng mừng.