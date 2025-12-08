Hình ảnh render chính thức của dòng Galaxy S26 xác nhận thiết kế mới

Trong những tháng gần đây, thông tin về dòng Galaxy S thế hệ mới đã liên tục bị rò rỉ. Mới đây, trang Android Authority đã phát hiện một loạt ảnh render của Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra, cung cấp cái nhìn cận cảnh về thiết kế của các sản phẩm này.

Cụ thể, những hình ảnh này được tìm thấy trong bản thử nghiệm firmware One UI 8.5. Mặc dù không phải là những hình ảnh quảng cáo hoàn thiện, nhưng chúng đủ để xác nhận diện mạo mới của dòng sản phẩm. Cả ba mẫu máy — M1 (S26), M2 (S26+) và M3 (S26 Ultra) — đều sở hữu cụm camera lồi hình viên thuốc với các đường cắt tròn cho mỗi ống kính. Thiết kế này tương tự như ngôn ngữ mà Samsung đã áp dụng cho dòng sản phẩm Z Fold từ năm 2021, hoàn toàn khác biệt so với cụm camera nổi riêng biệt trên dòng Galaxy S25.

Thông tin về các mẫu máy này cũng phù hợp với những rò rỉ trước đó, cho thấy chúng là một phần của dự án "Phép màu" (Miracle project) của Samsung. Dự kiến, Galaxy S26 sẽ là những thiết bị đầu tiên chạy One UI 8.5 ngay khi xuất xưởng, phiên bản Android 16 của Samsung. Trong khi đó, người dùng Galaxy S25 sẽ có cơ hội trải nghiệm One UI 8.5 beta vào khoảng tuần thứ hai của tháng 12.