Sạc iPhone chỉ 80%, người dùng đang bảo vệ pin hay tự làm khổ?

Nhiều người cho rằng việc để pin iPhone xuống dưới 20% hoặc sạc trên 80% có thể làm giảm tuổi thọ pin, dẫn đến việc phải thay pin sớm hơn. Nhưng liệu điều này có đúng không? Theo các nghiên cứu, việc để pin đạt dung lượng tối đa hoặc cạn kiệt không phải là điều lý tưởng, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chính gây hại cho pin.

Giới hạn sạc pin 80% được nhiều người chọn để tối ưu hóa sức khỏe pin.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tuổi thọ pin chính là nhiệt độ. Việc sử dụng iPhone trong môi trường có nhiệt độ cao có thể làm pin nhanh chóng xuống cấp. Chẳng hạn, một chiếc iPhone ở Na Uy sau 1.000 chu kỳ sạc sẽ có tình trạng tốt hơn nhiều so với một chiếc ở Venezuela sau cùng chu kỳ, bất kể cách sử dụng.

Vì vậy, người dùng không cần quá lo lắng về việc giới hạn sạc pin. Thực tế, việc để pin ở mức 100% khi ra ngoài là hợp lý hơn, bởi chúng ta đã đầu tư vào một chiếc điện thoại với pin chất lượng để sử dụng tối đa, chứ không phải chỉ để giữ ở mức 80%.

Dựa trên các quan điểm sử dụng, việc hạn chế sạc pin đến mức tối đa có vẻ không cần thiết. Mặc dù việc sạc chậm vào ban đêm có thể không gây ảnh hưởng lớn, nhưng việc rời khỏi nhà với pin không đầy đủ có thể khiến điện thoại nhanh chóng hao hụt dung lượng. Đây là lý do nhiều người đã quyết định tắt chức năng này vì nhận thấy nó không quan trọng như những gì họ nghĩ ban đầu.

Nhưng nhiều người vẫn chọn phương án sạc pin 100% để sử dụng cho thoải mái.

Vấn đề này cho thấy, việc đặt giới hạn sạc hay không phụ thuộc vào yêu cầu của người dùng đối với iPhone: những người chăm sóc iPhone một cách tỉ mỉ, hoặc chỉ đơn giản là sử dụng nó mà không quá lo lắng về thời lượng pin. Với nhiều người, mục đích của họ chính là mua một chiếc iPhone mới và tận dụng nó tối đa thay vì chỉ sử dụng từng chút một và không thể sử dụng hết cả ngày vì chưa sạc đầy.