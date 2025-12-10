Galaxy S26 Ultra sẽ khó vượt iPhone 17 Pro Max dù chưa ra mắt

Galaxy S25 Ultra đã biến mất khỏi danh sách smartphone bán chạy nhất Quý 3 năm 2025 trong khi iPhone 16 Pro Max vẫn tiếp tục thống trị với vị trí điện thoại phổ biến thứ ba trên toàn cầu. Dự kiến, flagship tiếp theo của Samsung, Galaxy S26 Ultra thậm chí có thể không lọt vào danh sách này.

Doanh số Galaxy S25 Ultra đã chững lại

Galaxy S26 Ultra sẽ không có nhiều khác biệt so với Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 Ultra đã có một khởi đầu ấn tượng, lập kỷ lục doanh số ban đầu nhưng mức độ phổ biến đó đã nhanh chóng giảm sút. Galaxy S25 Ultra được bán ra vào tháng 2 và nằm trong số những sản phẩm bán chạy nhất trong cả Quý 1 và Quý 2.

Thay vì tăng hạng trong Quý 3, thiết bị này đã bị loại và được thay thế bởi Galaxy A56. Trên thực tế, cả 5 điện thoại thông minh Samsung lọt vào danh sách đều là điện thoại Galaxy A-series giá phải chăng.

Top 10 smartphone bán chạy nhất quý 3/2025 và 2024.

iPhone 17 Pro Max được ra mắt vào ngày 19/9, chỉ còn 11 ngày trước khi kết thúc quý 3 đã lọt vào danh sách smartphone bán chạy nhất quý 3/2025.

iPhone 16e được trình làng cùng thời điểm với Galaxy S25 Ultra lại nằm trong số những sản phẩm bán chạy nhất trong cả Quý 2 và Quý 3.

Rõ ràng là các mẫu flagship của Apple, ngay cả những mẫu đơn giản nhất đều vượt trội hơn so với các mẫu điện thoại cao cấp của Samsung.

Dòng Galaxy A của Samsung mang lại nhiều giá trị hơn

Samsung và Apple ngang nhau trong Quý 3 khi mỗi hãng có 5 điện thoại lọt vào danh sách smartphone bán chạy nhất Quý 3. Tuy nhiên, tất cả điện thoại của Samsung đều thuộc dòng Galaxy A-series.

Theo Counterpoint, điều này là do các tính năng AI được tích hợp từ các mẫu flagship cũng như khả năng sạc nhanh hơn và hỗ trợ phần mềm lâu hơn.

Top 10 smartphone bán chạy nhất quý 1/2025 và 2024.

Nhiều người cho rằng các mẫu flagship của Samsung quá đắt so với những gì chúng mang lại. Ngược lại, Apple đã đạt được thành công mặc dù chỉ bán điện thoại flagship, minh chứng cho thương hiệu cao cấp của hãng.

Điều này có ý nghĩa gì đối với Galaxy S26 Ultra?

Galaxy S25 Ultra mang đến 2 nâng cấp đáng chú ý so với sản phẩm tiền nhiệm - màn hình lớn hơn một chút và cảm biến góc siêu rộng mới. Galaxy S26 Ultra được đồn đoán là một bản nâng cấp khiêm tốn hơn với sạc nhanh hơn và thiết kế tinh tế, chip mới. Đáng chú ý, Samsung có thể tăng giá cho sản phẩm này.

Tất nhiên, ngay cả khi Galaxy S26 Ultra được cải tiến chút ít cũng sẽ là một thiết bị rất tốt. Vấn đề không phải là chất lượng mà là sức ảnh hưởng. Chiếc flagship này có thể không vượt mặt nổi iPhone 17 Pro Max - điện thoại đang trên đà vượt qua iPhone 16 Pro Max.

Top 10 smartphone bán chạy nhất quý 2/2025 và 2024.

Nếu Samsung hài lòng với việc được biết đến với những chiếc điện thoại giá phải chăng và để các flagship của mình thụt lùi, hãng nên tiếp tục đi theo con đường đó. Nếu không, Samsung cần có những thay đổi triệt để để sánh ngang với thành công của iPhone.

Hiện tại, Samsung đang thống trị thị trường điện thoại màn hình gập nhưng Apple có thể xóa bỏ vị thế dẫn đầu đó khi ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. "Nhà Táo" hoàn toàn có thể lặp lại lịch sử khi đã thành công soán ngôi Samsung, trở thành nhà sản xuất điện thoại 5G lớn nhất với chiếc iPhone 5G đầu tay của chính mình.